Главная » Бизнес » Энергетика

Украинские АЭС снизили мощность генерации после ночного удара РФ, - Минэнерго

Вторник 23 декабря 2025 12:17
Украинские АЭС снизили мощность генерации после ночного удара РФ, - Минэнерго Фото: украинские АЭС снизили мощность генерации после ночного удара РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские АЭС снизили мощность генерации после ночного удара РФ, возвращение к номинальным значениям станет возможным после восстановительных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг и.о. министра энергетики Украины Артема Некрасова.

"Вследствие массированной атаки Российской Федерации на энергетическую инфраструктуру атомные электростанции вынужденно снизили мощность своей генерации", - отметил Некрасов.

По его словам, увеличение генерации атомных электростанций до номинальных значений будет происходить постепенно, как только энергетики восстановят поврежденные врагом сети.

"Это (удары РФ - ред.) грубое нарушение международных требований по ядерной безопасности, что обеспечивает собственные потребности и выдачу мощности атомными электростанциями, и оно не должно оставаться без внимания мирового сообщества", - добавил и.о. министра энергетики Украины.

Удар РФ по энергетике

По данным Минэнерго, в результате ночной атаки на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Также есть обусловленные обстрелами обесточивания в Винницкой, Черниговской, Житомирской областях и в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы будут начаты как только это позволит ситуация с безопасностью.

Россияне также атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, в результате обстрелов пострадало оборудование ТЭС.

Массированный обстрел Украины 23 декабря

Напомним, российские войска ночью совершили очередную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты. Известно, что враг применил более 600 дронов и десятки ракет.

В частности, в Киеве обломки беспилотника упали в Святошинском районе. Известно о четырех пострадавших.

