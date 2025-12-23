РФ вдарила дроном по Чернігову, частина міста - знеструмлена

Ввечері вівторка, 23 грудня, російська армія дроном атакувала місто Чернігів. Там пошкоджено важливий енергетичний об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міської ради Чернігова та "Чернігівобленерго".

"На місці події виникла пожежа. Люди не постраждали", - повідомив він.

За словами начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури у місті.

"Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки! Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт", - повідомили у компанії.

Водночас у "Чернігівобленерго" повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено частину міста Чернігів.

"Зафіксовано влучання ворожого безпілотника на території міста. Під атакою обʼєкт критичної інфраструктури", - повідомили у міськраді.

Нагадаємо, після нічної атаки РФ українські атомні електростанції тимчасово знизили потужність генерації. Повернення до номінальних показників можливе після завершення відновлювальних робіт.

Удар РФ по енергетичній системі

За даними Міністерства енергетики, станом на ранок майже повністю без електропостачання залишилися споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Крім того, через ворожі обстріли зафіксовано знеструмлення у Вінницькій, Чернігівській, Житомирській, а також у Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть одразу після стабілізації безпекової ситуації.

Також російські війська завдали ударів по теплоелектростанціях ДТЕК, унаслідок чого було пошкоджено обладнання ТЕС.

Масований обстріл України 23 грудня

У ніч проти сьогоднішнього дня та зранку російська армія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши понад 600 ударних безпілотників і десятки ракет.

Станом на 07:50 у більшості регіонів країни було запроваджено аварійні відключення електроенергії.

У Києві уламки ворожого безпілотника впали у Святошинському районі. За попередньою інформацією, поранення отримали щонайменше четверо людей.

Крім того, внаслідок атак російських дронів було зруйновано об’єкт критичної інфраструктури в Шостці Сумської області, через що значна частина міста залишилася без електро- та теплопостачання.

Про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.