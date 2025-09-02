ua en ru
"Становится зависимой от воли Пекина": ЦПД о новых газовых соглашениях России с Китаем

Украина, Вторник 02 сентября 2025 11:06
"Становится зависимой от воли Пекина": ЦПД о новых газовых соглашениях России с Китаем Фото: российский диктатор Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Россия подписала новый газовый меморандум с Китаем, который называет "прорывом". Но это фактически капитуляция и признание вассальной зависимости от Пекина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.

"Путин окончательно угробил дело Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева, которые в страшном сне не могли представить вассальный статус Москвы по отношению к Пекину", - заявил Коваленко.

Он подчеркнул, что договоренности Кремля с Пекином выдают за "стратегический прорыв", хотя на самом деле это еще один шаг к полной потере самостоятельности.

Что подписала РФ

"Газпром" заключил юридически обязательный меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири-2", который должен пройти через территорию Монголии, и транзитного газопровода "Союз - Восток".

Ожидается, что новый маршрут будет обеспечивать ежегодные поставки объемом 50 млрд кубометров в течение 30 лет.

Также согласовано увеличение прокачки по "Силе Сибири" - с нынешних 38 до 44 млрд кубометров в год. Дополнительно Россия и Китай договорились нарастить поставки по дальневосточному маршруту, начальный объем которого составляет 10 млрд кубометров ежегодно.

"Для Москвы это подается как "стратегический прорыв", но на самом деле - это еще один шаг в сторону полной зависимости от Пекина", - отмечает руководитель ЦПД.

Почему это важно

Коваленко объясняет, что за громкими цифрами стоит простая реальность - Москва потеряла европейский рынок из-за санкций и теперь вынужденно ориентируется только на Пекин.

"Китай использует это по полной - диктует дешевую цену, условия и сроки, заставляя Москву подписывать соглашения, которые превращают ее в придаток.

В итоге РФ становится полностью зависимой от воли Пекина. А Китай укрепляет свою геополитическую позицию, контролируя еще один критически важный рычаг", - подчеркивает Коваленко.

Ранее Андрей Коваленко объяснил, почему Россия сегодня функционирует как "сырьевой придаток" и "инструмент для ослабления Запада", а не как независимый глобальный игрок.

Китай с начала полномасштабного вторжения покупает у России нефть по сниженным ценам. А также газ, древесину и другое сырье.

Индия также активно покупает российскую нефть по ценам ниже рыночных. Поэтому импорт российской нефти в Индию вырос с менее чем 1% до более 30% после начала полномасштабного вторжения.

