Брак по расчету. Россия все больше превращается в сырьевой придаток Китая

Россия для Китая - это и политический партнер, и источник ресурсов. Фактически, отношения Москвы с Пекином являются "браком по расчету", в котором РФ превращается в китайский сырьевой придаток.

Поддерживает ли Китай россиян в войне против Украины

Официально Пекин декларирует, что не поддерживает ни одну из сторон российско-украинского конфликта, не помогает России обходить санкции и не предоставляет оружие или товары двойного назначения.

Отношения Китая и России носят комплексный характер и длительную историю. Китай – это одно из крупнейших государств мира, стремящееся стать глобальным лидером, владеет второй в мире по объему ВВП экономикой, в которой проживает второе по численности населения в мире. Эти факторы определяют внешнюю политику страны, включая ее отношения с Россией.

Во внешней политике Пекин руководствуется собственными интересами. Китай конкурирует с США за глобальное лидерство. Для Китая Россия - это и политический партнер и источник ресурсов.

Геополитически Китай и Россия соседствуют, у которых протяженность общей границы составляет более 4000 километров. Двусторонняя торговля является важной составляющей двусторонних отношений - в 2022 году товарооборот между этими государствами составил более 190 млрд долларов.

Полномасштабная агрессия РФ против Украины оказала серьезное влияние на динамику и содержание китайско-российских отношений. Не все китайские компании с пониманием отнеслись к причине и целям введенных государствами-партнерами Украины санкций против России, и, как следствие, такие китайские компании подверглись экономическим ограничениям.

Еще до начала открытого вооруженного вторжения РФ в Украину Китай для нужд своей экономики закупал российскую нефть и природный газ со значительными скидками. После 24 февраля 2022 года эти скидки еще больше выросли.

На сегодняшний день в отношениях с россией КНР официально решила практически все спорные пограничные проблемы и обеспечила себя дешевыми углеводородами, отказавшись при этом от инвестиционного сотрудничества и прекратив участие во многих совместных с россиянами проектах.

По-моему, то нынешние китайско-российские отношения, скорее всего - это "брак по расчету", возникновение которого могут объяснить принципиальные мировоззренческие разногласия между российской политикой автаркии, отрицание глобализации и разрушения действующего мироустройства и китайской доктриной формирования благоприятных внешних условий для обеспечения развития Китая и максимальное использование преимуществ глобализации. Россия, все больше превращающаяся в сырьевой придаток и "младшего партнера" КНР, обеспокоена перспективой окончательного вытеснения из традиционных регионов российского влияния, прежде всего, Центральной Азии, а также "ползучей аннексии" российского Дальнего Востока, Забайкалья и Сибири.

Может ли Си Цзиньпин заставить Путина прекратить войну

4 февраля 2022 года в ходе визита Путина в Пекин главы КНР и РФ приняли совместное заявление, в котором, в частности, отмечено, что "дружба между двумя государствами не имеет границ, а в сотрудничестве не имеет запрещенных зон".

Чуть больше чем через год, 21 марта 2023 года, по итогам визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву лидерами двух государств было подписано еще одно совместное заявление, в котором в частности стороны подтвердили поддержку целей и принципов Устава ООН и уважение к международному праву, а Кремль положительно оценил "объективную и беспристрастную позицию" Пекина по "украинскому вопросу".

На первый взгляд наличие между сторонами такого уровня двусторонних отношений наводит на мысль, что, учитывая статус постоянных членов Совбеза ООН и глобальных политических и игроков безопасности, Китай и Россия могут решать конфликты и проблемы любого уровня и в любом уголке земного шара, особенно, если один из них является участником вооруженного конфликта с третьей страной, с которой другой имеет доверительные и прагматические отношения.

Но Китай уже второй год пытается демонстрировать нейтральную позицию, не поддерживая, но и не осуждая российскую агрессию, возлагает вину за "украинский кризис" на США и НАТО, выступает против антироссийских санкций, призывает к немедленному прекращению боевых действий и началу переговоров.

Декларируя себя ответственным и серьезным участником международных отношений, Китай одновременно не может или не хочет использовать свои рычаги влияния на Россию, чтобы последняя прекратила военные действия, вывела войска с территории Украины и села за стол переговоров.

Это может объясняться чрезвычайно тесным взаимодействием между двумя государствами, которые хотя и союзники, выступают единым фронтом, имеют общие позиции на международной арене, координируют свои действия и поддерживают друг друга в противостоянии совместному противнику в лице коллективного Запада.

Кроме того, реализация достигнутых договоренностей в практических сферах, хоть и называются Китаем обычным сотрудничеством, по сути помогают кремлевскому режиму выживать и противостоять санкциям.

Не следует забывать, что и для Китая сотрудничество с РФ выгодно. Согласно китайской статистике, за полгода товарооборот между КНР и РФ вырос на 40,6%, при чем китайский экспорт на 78,1%, а импорт на 19,04%.

(Украина: сокращение товарооборота на 31,2%, китайского экспорта на 45,9%, импорта на 21,9%).

Какие сейчас отношения между Украиной и Китаем

В 2011 году Украина и Китай задекларировали выведение отношений на уровень стратегического партнерства. Это зафиксировано в совместной декларации об установлении и развитии отношений стратегического партнерства между Украиной и КНР.

Если обратиться в Стратегию внешнеполитической деятельности Украины от 2021 года, то Китая среди наших стратегических партнеров вы не найдете.

Безусловно, война России против Украины влияет на украинско-китайское взаимодействие. В то же время, на мой взгляд, не следует забывать, что "приторможение" его развития началось не в 2022, а в 2014 году, с самого начала российской агрессии.

Этой зимой мы можем "отпраздновать" печальный юбилей - 10 лет с момента последнего государственного визита в Китай. Последний визит на уровне главы правительства состоялся еще раньше - в 2011 году, парламентского уровня - в 2007 году, глава внешнеполитического ведомства посетил Китай с официальным визитом в 2012 году. С визитами китайских чиновников в Украину ситуация еще хуже (глава государства 2011 год, глава правительства 1995 год (единственный визит), спикер парламента 2000 год (единственный визит), министр иностранных дел 2010 год).

И хотя с двусторонними визитами ситуация довольно печальная, это не абсолютный показатель уровня политического диалога. Дважды за последние несколько лет по телефону говорили главы государств, более частыми были телефонные разговоры и встречи на полях международных мероприятий министров иностранных дел.

Негативно на поддержание контактов повлияла и пандемия COVID-19. Китай открылся только в начале этого года. Поэтому ряд мероприятий и достаточно важных мы проводили в онлайн формате.

В частности, в декабре 2020 года состоялось Четвертое заседание Комиссии по сотрудничеству между правительством Украины и КНР. После этого были проведены очередные заседания отраслевых подкомиссий.

И вот, буквально пару недель назад в Пекине состоялось Седьмое заседание подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Комиссии по сотрудничеству между правительством Украины и правительством КНР, прорабатываются возможности проведения других мероприятий.

Достаточны ли эти меры и могут ли они считаться для нас достаточным уровнем взаимодействия? Нет. С Китаем следует работать, особенно с учетом снятия противоковидных ограничений и восстановления полноценных контактов между государствами.

Если же говорить о многостороннем формате, то, безусловно, мы бы хотели более активного привлечения Китая ко всем нашим международным инициативам по завершению войны РФ против Украины, осуждению российской агрессии, преодолению ее последствий, прежде всего в рамках формулы мира.

Важна для нас позиция КНР по поводу необходимости соблюдения Устава ООН, уважения международного права, признания независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Возможна ли встреча лидеров Украины и Китая в будущем

Вы знаете, с началом российской полномасштабной военной агрессии 24 февраля прошлого года график международных контактов президента Украины стал пожалуй одним из самых плотных в мире.

Владимир Зеленский среди прочего провел целую серию первых в истории украинской дипломатии контактов с главами ряда иностранных государств и правительств, среди которых сейчас могу вспомнить телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии две недели назад, а также контакты с президентом Филиппин, президентом Коморских. Островов, президентом Ботсваны и других глав государств.

Президент открыт для коммуникации со всеми партнерами, и Китай является одним из них. То есть я бы предлагал рассматривать коммуникацию с КНР не как отдельный уникальный трек, а как одну из важных составляющих внешней политики Украины и как одно из многих направлений работы украинской дипломатии, которая сегодня, поверьте мне, работает очень напряженно.

Что касается Китая, у президента Украины Владимира Зеленского было два телефонных разговора с главой КНР Си Цзиньпином. Первый состоялся в июле 2021, второй в апреле 2023 года. Личных встреч между главами двух государств, к сожалению, не было. Но мы не должны забывать о пандемии коронавируса, из-за которой Китай почти три года был практически закрыт от посетителей, а сам глава КНР более двух с половиной лет не совершал международных путешествий.

Президент Зеленский был и остается открытым для коммуникации, о чем хорошо известно нашим китайским партнерам. Поэтому если Пекин продемонстрирует заинтересованность в очередном раунде диалога между главами наших государств, в частности, в проведении личной встречи между ними, я убежден, Зеленский охотно встретится с Си Цзиньпином.

Нам с Китаем есть о чем говорить. Конечно, первой темой для разговора есть мир. Справедливый и продолжительный мир в Украине, Европе и во всем мире. Но эта тема первая не только для диалога с КНР. Вы и сами понимаете, что мир - общий приоритет для нашего государства. Однако именно в диалоге с Китаем вопрос мира будет иметь дополнительную важность, ведь КНР, как я уже упоминал ранее, - один из постоянных членов Совбеза ООН, на которых возлагаются особые обязательства по поддержке международного мира и безопасности.

Далее - торговля. До начала российского полномасштабного вторжения, в 2019, 2020 и 2021 годах Китай три года подряд являлся нашим крупнейшим торговым партнером. И речь не только об импорте из КНР; в 2021 году, например, мы экспортировали в Китай товаров более чем на 8 млрд долларов при импорте более 10 млрд долларов (т.е. мы не имеем критически негативного для Украины торгового баланса). Как видите, Китай для Украины большой рынок, который мы стремимся сохранить.

Следующее - это гуманитарное и культурное сотрудничество. Год за годом, несмотря на продолжающуюся российскую войну, количество китайских студентов в Украине продолжает расти. Приведу лишь некоторые недавние цифры: в 2020 году в украинских заведениях высшего образования обучалось около 3,5 тысяч студентов из КНР; в 2021 году их число превысило 4 тысячи, а сейчас в Украине учатся уже более 6 тысяч граждан Китая.

Вместе с тем, в ряде китайских учебных заведений преподается украинский язык и функционируют центры украинских исследований. И мы заинтересованы в увеличении их количества и готовы оказывать поддержку в этом направлении.

Есть идеи для сотрудничества и в сферах культуры, туризма, рекреации и оздоровления, и во взаимодействии на международной арене и т.д. Поэтому тем для возможного контакта глав государств достаточно.