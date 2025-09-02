"Стає залежною від волі Пекіна": ЦПД про нові газові угоди Росії з Китаєм

Росія підписала новий газовий меморандум із Китаєм, який називає "проривом". Але це фактично капітуляція та визнання васальної залежності від Пекіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram .

"Путін остаточно угробив справу Леніна, Сталіна, Хрущова та Брежнєва, які в страшному сні не могли уявити васальний статус Москви відносно до Пекіну", - заявив Коваленко.

Він підкреслив, що домовленості Кремля з Пекіном видають за "стратегічний прорив", хоча насправді це ще один крок до повної втрати самостійності.

Що підписала РФ

"Газпром" уклав юридично обов’язковий меморандум про будівництво газогону "Сила Сибіру-2", який має пройти через територію Монголії, та транзитного газопроводу "Союз - Схід".

Очікується, що новий маршрут забезпечуватиме щорічні поставки обсягом 50 млрд кубометрів протягом 30 років.

Також погоджено збільшення прокачки по "Силі Сибіру" - з нинішніх 38 до 44 млрд кубометрів на рік. Додатково Росія та Китай домовилися наростити постачання за далекосхідним маршрутом, початковий обсяг якого становить 10 млрд кубометрів щорічно.

"Для Москви це подається як "стратегічний прорив", але насправді - це ще один крок у бік повної залежності від Пекіна", - відмічає керівник ЦПД.

Чому це важливо

Коваленко пояснює, що за гучними цифрами стоїть проста реальність - Москва втратила європейський ринок через санкції й тепер вимушено орієнтується лише на Пекін.

"Китай використовує це на повну - диктує дешеву ціну, умови та строки, змушуючи Москву підписувати угоди, які перетворюють її на придаток.

У підсумку РФ стає повністю залежною від волі Пекіна. А Китай зміцнює свою геополітичну позицію, контролюючи ще один критично важливий важіль", - підкреслює Коваленко.