"Россия - это сырьевой придаток, имитирующий величие": в ЦПД высмеяли визит Путина в Китай
Кремль - лишь поставщик ресурсов, а лидеры Глобального Юга используют РФ для своих технологических и политических целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.
Коваленко раскритиковал представление российской пропаганды о равенстве РФ с мощными государствами. Он отмечает, что Россия сегодня функционирует как "сырьевой придаток" и "инструмент для ослабления Запада", а не как независимый глобальный игрок.
"Путин живет фантазиями о "возрождении империи" тогда, когда лидеры Глобального Юга знают, что этого никогда не произойдет и просто качают ресурсы из РФ дешево, и помогают карлику отправлять его народ на гибель в войне, испытывая некоторые собственные технологические решения в оружии, имитируя этим помощь ему в "достижении целей", которых никогда не достигнет", - отмечает руководитель ЦПД.
Коваленко подчеркивает, что уровень РФ сегодня определяется потерей влияния на Центральную Азию, постсоветское пространство и Ближний Восток, а также невозможностью эффективно защитить собственную территорию.
"Но сырьевой придаток имитирует величие планетарного масштаба. Особенно весело представлять, что думает Си о России, когда знаешь уровень геополитического планирования Китая. Слабая Россия всегда была выгодна Пекину", - подчеркивает Коваленко.
Выгоды для Китая
Пекин активно использует возможность дешево закупать российские энергоресурсы и сырье по сниженным ценам, что выгодно для его экономики, но не для России. Страна-агрессор стала зависимой от стран, которые продолжили с ней сотрудничество после введения западных санкций.
Так, с апреля 2022 года Китай получал нефть из России со скидкой до 19% по сравнению с другими поставщиками, что позволяло значительно снижать расходы на энергоресурсы.
В первой половине 2023 года Китай получал нефть из России со скидкой на 12,7% по сравнению с другими поставщиками, что свидетельствует о выгодных условиях закупки.
В августе 2025 года цена российской нефти марки Urals для Китая была на 5 долларов ниже цены нефти марки Brent, что является значительной скидкой по сравнению с другими поставщиками. Поэтому Пекин не собирается существенно снижать импорт российской нефти.
Кроме нефти, Китай активно покупает российские пиломатериалы по цене, которая на 32% ниже экономически обоснованной. Это приводит к убыточности производства в России, где себестоимость изготовления кубометра древесины достигает 24 000 рублей, а продажная цена в Китае - всего 380 долларов.
Дешевая российская нефть для Индии
Индия также активно покупает российскую нефть по ценам ниже рыночных:
В декабре 2022 года Индия получила скидку на российскую нефть до 15 долларов за баррель, что является значительной скидкой по сравнению с другими поставщиками.
В августе 2025 года Россия предложила Индии скидку на нефть до 5%, чтобы поддержать поставки даже после введения дополнительных пошлин со стороны США.
Импорт российской нефти в Индию вырос с менее чем 1% до более 30% после начала полномасштабного вторжения.
Напомним, торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил, что Индия превратилась в центр переработки дешевой российской нефти.