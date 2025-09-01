Кремль - лишь поставщик ресурсов, а лидеры Глобального Юга используют РФ для своих технологических и политических целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.

Коваленко раскритиковал представление российской пропаганды о равенстве РФ с мощными государствами. Он отмечает, что Россия сегодня функционирует как "сырьевой придаток" и "инструмент для ослабления Запада", а не как независимый глобальный игрок. "Путин живет фантазиями о "возрождении империи" тогда, когда лидеры Глобального Юга знают, что этого никогда не произойдет и просто качают ресурсы из РФ дешево, и помогают карлику отправлять его народ на гибель в войне, испытывая некоторые собственные технологические решения в оружии, имитируя этим помощь ему в "достижении целей", которых никогда не достигнет", - отмечает руководитель ЦПД. Коваленко подчеркивает, что уровень РФ сегодня определяется потерей влияния на Центральную Азию, постсоветское пространство и Ближний Восток, а также невозможностью эффективно защитить собственную территорию. "Но сырьевой придаток имитирует величие планетарного масштаба. Особенно весело представлять, что думает Си о России, когда знаешь уровень геополитического планирования Китая. Слабая Россия всегда была выгодна Пекину", - подчеркивает Коваленко.