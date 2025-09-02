Москва объявила о договоренности по строительству крупного газопровода в Китай

Российский "Газпром" объявил о подписании соглашения о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" в Китай через Монголию и о расширении поставок по другим маршрутам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В комментариях российским агентствам новостей из Пекина генеральный директор "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания сможет поставлять по "Силе Сибири-2" до 50 млрд кубометров газа в год в течение 30 лет.

"На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран - России, Китая и Монголии, сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз - Восток", - сказал Миллер.

Цена будет ниже той, которую "Газпром" получал от европейских потребителей до вторжения в Украину.

Вопросы к меморандуму

Как отмечет Bloomberg, Пекин пока не подтвердил подробности заявления Миллера. Китайское государственное информационное агентство "Синьхуа", сообщая о двусторонних встречах, не упоминало конкретно о трубопроводе, хотя и сообщало, что две страны подписали более 20 соглашений о сотрудничестве, в том числе в сфере энергетики.

Обсуждения этого мегапроекта находились в тупике уже несколько лет. В то время как Россия стремилась ускорить его реализацию, чтобы компенсировать снижение поставок в Европу после вторжения в Украину, а Европейский Союз рассматривает возможность полного запрета поставок к концу 2027 года, Китай ведет себя гораздо осторожнее. Рост спроса на газ замедляется, и Пекин опасается чрезмерной зависимости от одного поставщика.

Обеспечение хоть какого-то прогресса в проекте - это дипломатический успех Владимира Путина и мощный сигнал о прочных связях с Китаем, которые развиваются с 2022 года, в то время как Россия борется с последствиями западных санкций. Заседание Шанхайской организации сотрудничества совпало с тем, что администрация Трампа ужесточает свою риторику и вводит карательные пошлины против стран по всему миру.

Однако комментарии Миллера оставляют без ответа несколько вопросов. Помимо незавершенных ценовых переговоров, неясно, сможет ли Китай приобретать гибкие объемы трубопровода или ему придется выкупать всю его мощность. Кроме того, не были названы сроки строительства и начала поставок. Финансовые подробности также пока не раскрываются.

"Проект строительства "Силы Сибири-2" и газопровода "Союз-Восток", транзитного участка через Монголию, а также газотранспортных мощностей в Китае станет самым крупным, масштабным и капиталоемким газовым проектом в мире", - сказал Миллер.

Другие маршруты

Миллер также сообщил, что "Газпром" согласился увеличить поставки в Китай по существующему маршруту "Сила Сибири" еще на 6 млрд кубометров в год. Текущая мощность газопровода составляет 38 млрд кубометров в год.

Объемы поставок по будущему дальневосточному трубопроводу в Китай, запуск которого намечен на 2027 год, также превысят изначально запланированные 10 миллиардов кубометров в год.