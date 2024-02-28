Новые санкции США угрожают продажам российской нефти в Индию, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники сообщили, что индийские нефтепереработчики обеспокоены тем, что последние санкции создадут проблемы в получении судов для перевозки российской нефти и могут привести к повышению фрахтовых ставок.

Кроме того, Москве, возможно, придется проводить еще большие объемы через трейдеров, чтобы защититься от риска дальнейших санкций, что усиливает неопределенность, сообщили источники в отрасли.

Индия редко покупала российскую нефть до 2022 года из-за высоких затрат на транспортировку, но нефтеперерабатывающие заводы третьей по величине страны-импортера нефти в мире теперь являются крупными покупателями, получая выгоду от более низких цен после того, как Европа запретила импорт российской нефти.

В 2023 году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Южноазиатская страна импортировала около 1,66 млн баррелей в день российской нефти в 2023 году по сравнению со средним показателем в 652 тысяч баррелей в сутки в 2022 году.

Государственные нефтеперерабатывающие заводы с российской компанией "Роснефть" о закупке 400 тысяч баррелей в сутки российской нефти с 1 апреля.

Источники сообщили, что окончательные объемы по запланированным срочным сделкам зависят от условий оплаты и скидок, предлагаемых Россией.

По словам двух источников, "Роснефть" предложила скидку в размере 3-3,50 доллара за баррель к ценам Дубая. По словам источников, нефтепереработчики считают предложенную скидку незначительной, учитывая неопределенность, вызванную санкциями.

Источник в индийском правительстве заявил, что Индия продолжит покупать российскую нефть только в том случае, если она будет продаваться по цене ниже предельной цены на судах, не находящихся под санкциями.

Санкции США

Вашингтон 23 февраля ввел санкции перед второй годовщины вторжения Москвы в Украину и в ответ на смерть лидера оппозиции Алексея Навального. Санкции направлены против ведущей российской танкерной группы "Совкомфлот" за нарушение установленного странами "Большой семерки" ценового лимита на российскую нефть, а также против 14 нефтяных танкеров, связанных с "Совкомфлотом".