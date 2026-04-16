РФ угрожает Финляндии и странам Балтии "самообороной": в чем обвиняет Шойгу

Россия угрожает Финляндии и странам Балтии "правом на самооборону" из-за атак беспилотников на российские объекты.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ .

"Во втором случае вступает в силу 51 статья Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону", - заявил он.

По словам Шойгу, если подтвердится второй вариант, Россия сочтет возможным применить 51 статью Устава ООН.

Российский чиновник утверждает, что полеты украинских БПЛА над территорией соседних стран возможны либо из-за неэффективной работы их ПВО, либо из-за сознательного предоставления воздушного пространства Финляндией и странами Прибалтики.

Инциденты с дронами в Балтии и Финляндии

Напомним, в последнее время ситуация в регионе Балтийского моря существенно обострилась из-за серии инцидентов с беспилотниками.

В частности, 25 марта российские дроны залетели в воздушное пространство стран Балтии, что привело к попаданию одного из аппаратов в дымоход электростанции в Эстонии, тогда как другой БПЛА взорвался на территории Латвии.

Уже 29 марта два беспилотника разбились на юго-востоке Финляндии. В Хельсинки идентифицировали один из них как украинский "Лютый", однако отметили, что дроны оказались в стране из-за влияния российских систем радиоэлектронной борьбы, которые сбили их с курса.

Впоследствии, 2 апреля, официальный Таллинн опроверг пропаганду Кремля, возложив ответственность за появление дронов в своем небе на Россию.

После того как 11 апреля очередной дрон нашли на финском острове Иити, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо обратился к Украине с официальной просьбой о координации полетов.

На фоне этих событий и агрессивной риторики Москвы в Еврокомиссии выступили с жестким заявлением, предупредив РФ, что любое нападение на одну страну-члена будет расцениваться как прямая агрессия против всего Европейского Союза.