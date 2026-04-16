ua en ru
Чт, 16 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

РФ угрожает Финляндии и странам Балтии "самообороной": в чем обвиняет Шойгу

20:00 16.04.2026 Чт
2 мин
В Кремле придумали новое оправдание для агрессии?
aimg Сергей Козачук
РФ угрожает Финляндии и странам Балтии "самообороной": в чем обвиняет Шойгу Фото: секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу (kremlin.ru)

Россия угрожает Финляндии и странам Балтии "правом на самооборону" из-за атак беспилотников на российские объекты.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Читайте также: В Финляндии снова нашли беспилотник: премьер обратился с просьбой к Украине

Суть угроз РФ

Российский чиновник утверждает, что полеты украинских БПЛА над территорией соседних стран возможны либо из-за неэффективной работы их ПВО, либо из-за сознательного предоставления воздушного пространства Финляндией и странами Прибалтики.

По словам Шойгу, если подтвердится второй вариант, Россия сочтет возможным применить 51 статью Устава ООН.

"Во втором случае вступает в силу 51 статья Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону", - заявил он.

Инциденты с дронами в Балтии и Финляндии

Напомним, в последнее время ситуация в регионе Балтийского моря существенно обострилась из-за серии инцидентов с беспилотниками.

В частности, 25 марта российские дроны залетели в воздушное пространство стран Балтии, что привело к попаданию одного из аппаратов в дымоход электростанции в Эстонии, тогда как другой БПЛА взорвался на территории Латвии.

Уже 29 марта два беспилотника разбились на юго-востоке Финляндии. В Хельсинки идентифицировали один из них как украинский "Лютый", однако отметили, что дроны оказались в стране из-за влияния российских систем радиоэлектронной борьбы, которые сбили их с курса.

Впоследствии, 2 апреля, официальный Таллинн опроверг пропаганду Кремля, возложив ответственность за появление дронов в своем небе на Россию.

После того как 11 апреля очередной дрон нашли на финском острове Иити, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо обратился к Украине с официальной просьбой о координации полетов.

На фоне этих событий и агрессивной риторики Москвы в Еврокомиссии выступили с жестким заявлением, предупредив РФ, что любое нападение на одну страну-члена будет расцениваться как прямая агрессия против всего Европейского Союза.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Финляндия Балтия Сергей Шойгу Дрони
Новости
