РФ угрожает Финляндии и странам Балтии "самообороной": в чем обвиняет Шойгу
Россия угрожает Финляндии и странам Балтии "правом на самооборону" из-за атак беспилотников на российские объекты.
Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Суть угроз РФ
Российский чиновник утверждает, что полеты украинских БПЛА над территорией соседних стран возможны либо из-за неэффективной работы их ПВО, либо из-за сознательного предоставления воздушного пространства Финляндией и странами Прибалтики.
По словам Шойгу, если подтвердится второй вариант, Россия сочтет возможным применить 51 статью Устава ООН.
"Во втором случае вступает в силу 51 статья Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону", - заявил он.
Инциденты с дронами в Балтии и Финляндии
Напомним, в последнее время ситуация в регионе Балтийского моря существенно обострилась из-за серии инцидентов с беспилотниками.
В частности, 25 марта российские дроны залетели в воздушное пространство стран Балтии, что привело к попаданию одного из аппаратов в дымоход электростанции в Эстонии, тогда как другой БПЛА взорвался на территории Латвии.
Уже 29 марта два беспилотника разбились на юго-востоке Финляндии. В Хельсинки идентифицировали один из них как украинский "Лютый", однако отметили, что дроны оказались в стране из-за влияния российских систем радиоэлектронной борьбы, которые сбили их с курса.
Впоследствии, 2 апреля, официальный Таллинн опроверг пропаганду Кремля, возложив ответственность за появление дронов в своем небе на Россию.
После того как 11 апреля очередной дрон нашли на финском острове Иити, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо обратился к Украине с официальной просьбой о координации полетов.
На фоне этих событий и агрессивной риторики Москвы в Еврокомиссии выступили с жестким заявлением, предупредив РФ, что любое нападение на одну страну-члена будет расцениваться как прямая агрессия против всего Европейского Союза.