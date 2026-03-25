Дроны из РФ залетели в страны Балтии: один врезался в энергообъект

25 марта в воздушное пространство стран Балтии залетели дроны из РФ. Один из беспилотников врезался в дымоход электростанции в Эстонии, тогда как в Латвии взорвался другой дрон и были найдены его обломки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Латвии и издание ERR .

Дрон в Латвии

Согласно информации Минобороны страны, неизвестный дрон залетел на территорию Латвии из России.

"Системы раннего предупреждения зафиксировали звук, похожий на взрыв, в Краславском районе", - говорится в заявлении.

На месте инцидента работали представители Национальных вооруженных сил, Государственной полиции и подразделений Государственной пограничной охраны.

Также сообщалось об обнаружении обломков дрона. Гражданское население не пострадало, повреждений гражданской инфраструктуре не нанесено.

В Минобороны Латвии заверили, что дальнейшей угрозы безопасности гражданского населения и воздушного пространства Латвии нет. Обстоятельства инцидента расследуются.

Беспилотник в Эстонии

В Эстонии еще один дрон из России врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере. Инцидент произошел в ночь на 25 марта в 03:43. На месте работали саперы, прокуратура и полиция. В результате инцидента никто не пострадал.

Генеральный прокурор Астрид Аси отметила, что дрон не был направлен на Эстонию, а точные обстоятельства выяснит следствие.

Тем временем энергетическая компания заявила, что объект не получил существенных повреждений и инцидент не повлиял на энергосистему страны.