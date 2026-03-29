В Финляндии упали два дрона после атаки Украины на РФ: что известно

В Финляндии утром 29 марта на юго-востоке страны разбились два БПЛА неустановленной принадлежности. В Хельсинки считают, что это были украинские дроны, но залетели из-за российской РЭБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Армия обороны Финляндии расследует происхождение нескольких беспилотников, которые вошли в ее воздушное пространство перед тем, как разбиться в воскресенье утром", - отметило издание.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предположил, что беспилотники могут принадлежать Украине и "сбились с пути". А министр обороны Антти Хакканен отметил, что инцидент очень серьезный.

"Мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Органы безопасности немедленно отреагировали. Расследование событий продолжается, и дальнейшие детали будут предоставлены после проверки информации", - сказал он.

Беспилотники, указано в сообщении минобороны страны, летели очень низко. Для их отслеживания в небе поднимали военную авиацию - истребитель F/A-18 Hornet. В конце концов один из дронов разбился на севере от города Коувола, а другой на востоке от населенного пункта.

Первый из дронов был идентифицирован, как Ан-196 "Лютый", украинский ударный дальнобойный дрон, заявили в воздушных силах Финляндии. Установить тип другого не удалось.

Отмечается, что это первый случай нарушения границы Финляндии дронами с 2022 года. Финляндия усилила охрану после инцидентов, когда во время ударов по портам Приморск и Усть-Луга в России несколько украинских беспилотников отклонились от курса, один из них врезался в дымоход электростанции в Эстонии, а другие разбились в Латвии и Литве.

"Россия осуществляет сильные электронные помехи, что может объяснить, почему эти дроны также попадают в воздушное пространство Финляндии", - пояснил Орпо.