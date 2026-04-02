ua en ru
Чт, 02 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Эстония назвала виновного в инциденте с дронами и опровергла пропаганду РФ

19:10 02.04.2026 Чт
2 мин
Есть две причины, по которым дроны оказались в стране
aimg Валерий Ульяненко aimg Роман Кот
Эстония назвала виновного в инциденте с дронами и опровергла пропаганду РФ

Украинские дроны оказались в Эстонии, поскольку были перенаправлены или сбились с курса из-за действий РФ.

Об этом РБК-Украина сообщила советник по вопросам СМИ Департамента стратегических коммуникаций Минобороны Эстонии Лийза Тагель.

Читайте также: "ЕС нуждается в гарантиях безопасности от Украины": в Эстонии сделали громкое заявление о НАТО

"Нам известно, что дроны либо сбились с курса, либо были перенаправлены. Мы также знаем, что Россия использует все средства радиоэлектронной борьбы, включая спуфинг и глушение", - сказала она.

Тагель добавила, что точные обстоятельства инцидента будут установлены в ходе расследования, которое возглавляет Государственная прокуратура, а расследование проводит Служба внутренней безопасности Эстонии.

"Мы также знаем, что Россия использует все, что есть в наличии, для пропагандистских целей. Поэтому мы должны подчеркнуть, что Эстония не открывала свое воздушное пространство никому с целью осуществления атак. И Украина не просила об этом", - подчеркнула она.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что страна-агрессор намеренно отклоняет украинские дроны в сторону стран Балтии, чтобы после этого использовать такие инциденты в целях пропаганды. Он добавил, что Украина имеет разведданные, которые это подтверждают.

Отметим, 29 марта, несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии и упали на юго-востоке страны. Финский премьер Петтери Орпо подтвердил, что дроны, которые залетели на территорию страны, были украинскими.

В ответ в МИД Украины сообщили, что "ни в коем случае украинские дроны в сторону Финляндии не направлялись". В Киеве предположили, что беспилотники могли упасть из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, 25 марта в воздушное пространство стран Балтии залетели дроны из страны-агрессора. Один из них врезался в дымоход электростанции в Эстонии, тогда как в Латвии взорвался другой дрон, после чего были найдены его обломки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Эстония Дрони
Новости
Угроза для мира: генсек ООН предупредил о расширении войны на Ближнем Востоке
Аналитика
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои