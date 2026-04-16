РФ погрожує Фінляндії та країнам Балтії "самообороною": у чому звинувачує Шойгу

Росія погрожує Фінляндії та країнам Балтії "правом на самооборону" через атаки безпілотників на російські об'єкти.

Суть погроз РФ Російський посадовець стверджує, що польоти українських БПЛА над територією сусідніх країн можливі або через неефективну роботу їхньої ППО, або через свідоме надання повітряного простору Фінляндією та країнами Прибалтики. За словами Шойгу, якщо підтвердиться другий варіант, Росія вважатиме за можливе застосувати 51 статтю Статуту ООН. "У другому випадку вступає в силу 51 стаття Статуту ООН про невід'ємне право на самооборону", - заявив він.