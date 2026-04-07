"Нападение на одну страну - это нападение на ЕС": в Брюсселе "расставили границы" после угроз РФ

Представитель Еврокомиссии Тома Ренье после угроз России в адрес государств Балтии заявил, что нападение на одну страну-члена ЕС будет расцениваться как нападение на весь Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Европейскую правду ".

Такое заявление Ренье сделал 7 апреля, отвечая на вопрос об угрозах России балтийским государствам из-за предоставления Украине неба для ударов по территории РФ.

"Нападение на одно из наших государств-членов - это нападение на ЕС в целом", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

В то же время он отметил, что в Еврокомиссии "видели сообщения в СМИ" о таких угрозах со стороны России.

Кроме того, Ренье напомнил о четырех флагманских инициативах, направленных на защиту государств-членов ЕС от внешнего вмешательства. Среди них он назвал инициативу по защите от дронов и "Воздушный щит", которые сейчас являются приоритетными для Евросоюза.

Готовится ли Россия к войне с НАТО

Напомним, в последнее время западные медиа и разведки активно обсуждают риск прямого столкновения России с НАТО уже в 2026-2027 годах.

Аналитики не исключают, что Кремль может попытаться проверить оборону Альянса через гибридные атаки или провокации на границах, в частности в странах Балтии.