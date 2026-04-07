ua en ru
Вт, 07 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Нападение на одну страну - это нападение на ЕС": в Брюсселе "расставили границы" после угроз РФ

19:59 07.04.2026 Вт
2 мин
Так в Европе отреагировали на угрозы со стороны Москвы странам Балтии
Мария Науменко
"Нападение на одну страну - это нападение на ЕС": в Брюсселе "расставили границы" после угроз РФ Фото: здание Европейской комиссии (Getty Images)

Представитель Еврокомиссии Тома Ренье после угроз России в адрес государств Балтии заявил, что нападение на одну страну-члена ЕС будет расцениваться как нападение на весь Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Европейскую правду".

Такое заявление Ренье сделал 7 апреля, отвечая на вопрос об угрозах России балтийским государствам из-за предоставления Украине неба для ударов по территории РФ.

"Нападение на одно из наших государств-членов - это нападение на ЕС в целом", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

В то же время он отметил, что в Еврокомиссии "видели сообщения в СМИ" о таких угрозах со стороны России.

Кроме того, Ренье напомнил о четырех флагманских инициативах, направленных на защиту государств-членов ЕС от внешнего вмешательства. Среди них он назвал инициативу по защите от дронов и "Воздушный щит", которые сейчас являются приоритетными для Евросоюза.

Готовится ли Россия к войне с НАТО

Напомним, в последнее время западные медиа и разведки активно обсуждают риск прямого столкновения России с НАТО уже в 2026-2027 годах.

Аналитики не исключают, что Кремль может попытаться проверить оборону Альянса через гибридные атаки или провокации на границах, в частности в странах Балтии.

Эксперты также обращают внимание на риторику Москвы, отмечая, что перед полномасштабным вторжением в Украину Владимир Путин делал похожие заявления.

В то же время страны НАТО готовятся к возможному обострению: в частности, недавние учения в Эстонии были направлены на отработку защиты от современной высокотехнологичной войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Еврокомиссия Евросоюз Российская Федерация Балтия
Новости
Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы
Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы
Аналитика
