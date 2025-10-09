В Днепре прогремел взрыв после пуска КАБа
В Днепре в четверг, 9 октября, вечером местные жители услышали взрыв. В сторону города летела управляемая авиабомба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и "Суспільне Дніпро".
Воздушные силы предупреждали, что вражеская тактическая авиация запустила управляемые авиабомбы на границе Днепропетровской и Запорожской областей.
После этого КАБ зафиксировали в Днепропетровской области, он летел в сторону Днепра с юга.
Официальной информации об инциденте пока нет.
Новая бомба-ракета россиян
Напомним, 28 июня в Днепре также прогремел взрыв. Тогда мониторинговые каналы сообщали о том, что россияне запустили по городу управляемую авиабомбу.
В свою очередь в Воздушных силах отметили, что воздушная цель пролетела более 100 километров и была сбита противовоздушной обороной.
При этом глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что для атаки россияне использовали новейшую бомбу-ракету "Гром-1".
Детальнее о новой бомбе-ракете - в материале РБК-Украина.