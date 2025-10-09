В Днепре прогремел взрыв после пуска КАБа

Иллюстративное фото: до Днепра мог долететь КАБ (Getty Images)

В Днепре в четверг, 9 октября, вечером местные жители услышали взрыв. В сторону города летела управляемая авиабомба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и "Суспільне Дніпро".

Воздушные силы предупреждали, что вражеская тактическая авиация запустила управляемые авиабомбы на границе Днепропетровской и Запорожской областей. После этого КАБ зафиксировали в Днепропетровской области, он летел в сторону Днепра с юга. Официальной информации об инциденте пока нет.