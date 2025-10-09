ua en ru
Чт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Днепре прогремел взрыв после пуска КАБа

Днепр, Четверг 09 октября 2025 18:24
UA EN RU
В Днепре прогремел взрыв после пуска КАБа Иллюстративное фото: до Днепра мог долететь КАБ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Днепре в четверг, 9 октября, вечером местные жители услышали взрыв. В сторону города летела управляемая авиабомба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и "Суспільне Дніпро".

Воздушные силы предупреждали, что вражеская тактическая авиация запустила управляемые авиабомбы на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

После этого КАБ зафиксировали в Днепропетровской области, он летел в сторону Днепра с юга.

Официальной информации об инциденте пока нет.

Новая бомба-ракета россиян

Напомним, 28 июня в Днепре также прогремел взрыв. Тогда мониторинговые каналы сообщали о том, что россияне запустили по городу управляемую авиабомбу.

В свою очередь в Воздушных силах отметили, что воздушная цель пролетела более 100 километров и была сбита противовоздушной обороной.

При этом глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что для атаки россияне использовали новейшую бомбу-ракету "Гром-1".

Детальнее о новой бомбе-ракете - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авиаудары Воздушные силы Украины Днипро Война в Украине Воздушная тревога
Новости
Сырский назвал новые результаты Добропольского контрнаступления
Сырский назвал новые результаты Добропольского контрнаступления
Аналитика
Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны