РФ впервые за время войны ударила реактивным КАБом по Лозовой: бомба пролетела 130 км

Суббота 18 октября 2025 22:29
РФ впервые за время войны ударила реактивным КАБом по Лозовой: бомба пролетела 130 км Фото: враг применил КАБ новой модификации - УМПБ-5Р (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером в субботу, 18 октября, российские оккупанты нанесли удар КАБом по Лозовой, что на Харьковщине. Это первый случай, когда РФ ударила авиабомбой по этому городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.

Правоохранители проинформировали, что удар произошел около 17:40. Враг атаковал частный жилой сектор, в результате чего были повреждены дома и хозяйственные постройки.

По данным прокураторы, из-за обстрела пострадали пять человек, хотя в два ранее говорили о шести пострадавших

"Мужчина получил ранения и травмы, 80-летняя жительница получила острую стрессовую реакцию. Сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Также в заметке сказано, что передне, враг ударил по городу КАБом, которую враг выпустил с временно оккупированной территории Украины.

"Продолжается установление ее модификации и дальности полета. Это первый случай применения управляемой авиабомбы по г. Лозовая. Дополнительные детали будут сообщены после завершения всех следственных и экспертных действий", - сказано в публикации.

Позже в прокуратуре уточнили, что это была реактивная авиабомба.

"По городу Лозовая был нанесен удар управляемой авиационной бомбой новой модификации - УМПБ-5Р (реактивного типа), которая преодолела расстояние ориентировочно 130 км", - уточнили правоохранители.

Также там проинформировали, что сейчас начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

Россияне увеличивают дальность полета авиабомб

Напомним, вчера председатель Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что в четверг, 16 октября, россияне впервые за время войны запустили по Николаеву два КАБа, которые прилетели по окраине города.

"Это впервые в принципе до Николаева долетели. Тип там устанавливается. Но это впервые с начала войны, когда окраины города были атакованы КАБами", - проинформировал он.

В соцсетях были утверждения, что РФ использовала авиабомбу, дальность полета которой примерно 150 км.

