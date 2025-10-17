ua en ru
Россияне впервые с начала войны ударили по Николаеву КАБами, - Ким

Николаев, Пятница 17 октября 2025 16:17
Россияне впервые с начала войны ударили по Николаеву КАБами, - Ким
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты впервые с начала войны использовали для удара по Николаеву управляемые авиабомбы. Атака произошла вчера, 16 октября.

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Ким отметил, что россияне запустили по Николаеву сразу две управляемых авиабомбы.

"Это впервые в принципе до Николаева долетели. Тип там устанавливается. Но это впервые с начала войны, когда окрестности города были атакованы КАБами", - добавил он.

Слухи об атаке КАБов на Николаев

В соцсетях 16 октября появилась информация, что по Николаеву был нанесен удар управляемой авиабомбой с дальностью полета около 150 километров. Также Telegram-каналы утверждали, что вражеская воздушная цель летела со скоростью до 500 км/ч.

По данным Воздушных сил ВСУ, около 12:00 с самолета Су-34, находившегося в акватории Черного моря, был зафиксирован пуск воздушного средства нападения. Снаряд двигался в направлении города Николаев. Украинские военные уточнили, что следили за его траекторией и зафиксировали момент падения.

В результате атаки пострадавших не было. На месте происшествия работали профильные службы, которые определяют тип примененного боеприпаса и оценивают возможные последствия удара.

К слову, в июне появились слухи о том, что российские оккупанты впервые пытались ударить по Днепру управляемыми авиационными бомбами.

Позже тогда еще руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что для атаки россияне использовали новую бомбу-ракету "Гром-1". Ее удалось сбить украинским защитникам.

