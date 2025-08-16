ua en ru
Путин готов обсудить гарантии безопасности для Украины. В списке Китай, - СМИ

Суббота 16 августа 2025 23:01
Путин готов обсудить гарантии безопасности для Украины. В списке Китай, - СМИ Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава Кремля Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что готов обсудить гарантии безопасности для Украины. В то же время он упомянул конкретную страну в качестве гаранта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

"Путин действительно заявил о готовности обсудить гарантии безопасности для Украины, - сообщил источник.

Однако, как пишет Axios, Путин упомянул Китай как одного из возможных гарантов, что может говорить о том, что руководитель Кремля выступит против сил безопасности, состоящих из войск НАТО.

Встреча на Аляске и гарантии безопасности для Украины

Напомним, что в ночь с 15 на 16 июля между Трампом и Путиным состоялась встреча на Аляске. Она длилась несколько часов, после чего лидеры вышли на пресс-конференцию и сделали ряд заявлений.

Заявления были в общих чертах, никаких деталей, после чего лидеры отправились к своим самолетам и покинули Аляску.

Вскоре президент США дал интервью телеканалу Fox News, поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, а также сделал ряд постов в соцсетях.

Позже после всех событий стала появляться более детальная информация о произошедшем.

В частности, в СМИ была данные, что Путин якобы готов остановить боевые действия в Запорожской и Херсонской областях, если ВСУ полностью покинут Донбасс. Также американской стороне показалось, что глава Кремля готов говорить о выводе войск РФ с Сумской и Харьковской областей.

Помимо этого, в ходе разговора с Зеленским и европейцами Трамп заявил о готовности предоставить гарантии безопасности по принципу НАТО. Однако это не будет непосредственно миссия Альянса.

Исходя из официальных заявлений и информации разных медиа, в понедельник Зеленский отправится в Вашингтон, чтобы говорить о завершении войны. В том числе о тех самых гарантиях безопасности.

