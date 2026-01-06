Гарантии безопасности для Украины: СМИ обнародовали черновик декларации саммита в Париже

В черновике декларации парижского саммита "Коалиции желающих" говорится о возможных обязательствах Соединенных Штатов поддержать европейские силы коалиции в случае нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как пишет издание, документ предусматривает запуск системы гарантий безопасности после вступления в силу режима прекращения огня.

Она будет состоять из пяти ключевых компонентов:

участие в механизме мониторинга и верификации прекращения огня под руководством США;

поддержка Вооруженных Сил Украины;

многонациональные силы для Украины;

обязательства в случае будущего нападения;

обязательства углублять оборонное сотрудничество с Украиной.

Согласно проекту декларации, мониторинг прекращения огня будет осуществляться при участии международных партнеров и стран "Коалиции желающих". Для реагирования на возможные нарушения планируют создать специальную комиссию, которая будет определять дальнейшие действия.

Поддержка ВСУ

Поддержка ВСУ будет включать финансирование закупок вооружений, помощь оборонному бюджету, доступ к оборонным складам для быстрого усиления в случае угроз, а также содействие в создании оборонных укреплений.

Отдельно в документе говорится о формировании многонациональных сил для Украины. Их создание будет координировать "Коалиция желающих" с целью восстановления боеспособности ВСУ и усиления сдерживания.

Такие силы будут действовать по запросу Украины после достоверного прекращения боевых действий, будут иметь европейское лидерство и предусматривать участие США, в частности в сфере разведки и логистики.

Повторное нападение РФ

В то же время окончательные действия в случае повторного нападения России еще не согласованы. В документе отмечается, что страны договорились финализировать обязательные обязательства, которые могут включать использование военных возможностей, разведывательную и логистическую поддержку, дипломатические шаги и дополнительные санкции.

Также проект декларации предусматривает углубление оборонного сотрудничества с Украиной, в частности в сфере подготовки кадров, совместного производства вооружений и обмена разведывательной информацией.

"Как партнеры по коалиции, так и Соединенные Штаты будут играть жизненно важную и тесно скоординированную роль в обеспечении этих гарантий безопасности", - говорится в документе.