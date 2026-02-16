ua en ru
Пн, 16 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ готовит новый удар. Зеленский дал день на решения для усиления защиты

Украина, Понедельник 16 февраля 2026 14:00
UA EN RU
РФ готовит новый удар. Зеленский дал день на решения для усиления защиты Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинский президент Владимир Зеленский поручил в течение сегодняшнего дня усилить защиту на фоне информации о подготовке РФ нового массированного обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

Читайте также: Россия выпустила "Цирконы", "Искандер" и десятки дронов: как отработала ПВО

"Поручил командующему Воздушных сил ВСУ Анатолию Кривоножко, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю Укрэнерго Виталию Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара", - говорится в заявлении президента.

Он отметил, что даже накануне трехсторонних переговоров в Женеве страна-агрессор планирует продолжать наносить удары по Украине.

"Это красноречиво - как Россия относится к дипломатическим усилиям партнеров. Каждая российская ракета - это ответ агрессора на призывы закончить войну", - подчеркнул Зеленский.

Обстрелы Украины

Напомним, 15 февраля российские войска атаковали Одессу и область почти всю ночь, из-за чего в регионе была тревога. В результате вражеского обстрела в городе зафиксированы повреждения. В одном из районов города взрывной волной повреждены стекла в жилых домах и учебных заведениях.

Также той же ночью Россия ударила дронами по Запорожью. "Шахед" попал в частный дом и значительно его повредил, вспыхнул пожар - также известно о трех раненых.

Ранее, в ночь на 14 февраля российские войска совершили очередную атаку на Одессу. В городе в результате атаки разрушен дом, а впоследствии спасатели обнаружили под завалами тело женщины.

Кроме того, россияне атаковали Киевскую область дронами. В результате обстрела вспыхнул частный дом, двое пострадавших - жители этого дома.

В ночь на 13 февраля российские войска атаковали Украину баллистикой и 154 ударными дронами. Силы ПВО сбили большинство вражеских целей. В то же время зафиксировано попадание одной ракеты и 22 ударных дронов на 18 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 2 локациях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Украине
Новости
Переговоры в Женеве: ISW объяснил, чего еще кроме территорий Россия хочет от Украины
Переговоры в Женеве: ISW объяснил, чего еще кроме территорий Россия хочет от Украины
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"