Россия выпустила "Цирконы", "Искандеры" и десятки дронов: как отработала ПВО

Россия ночью запустила по Украине новейшие "Цирконы", баллистическую ракету и десятки дронов - большинство целей удалось уничтожить, однако без попаданий не обошлось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

По данным ПС, в ночь на 16 февраля войска РФ осуществили комбинированную атаку по Украине. Оккупанты применили противокорабельные ракеты "Циркон", баллистическую ракету "Искандер-М", управляемую авиаракету Х-31П и десятки ударных беспилотников различных типов.

Пуски ракет осуществлялись из временно оккупированного Крыма, Брянской области РФ и оккупированной части Запорожской области. Дроны запускались с нескольких направлений, в частности из Миллерово, Курска, Брянска, Шаталово и Приморско-Ахтарска.

Сколько целей уничтожила ПВО

По предварительным данным по состоянию на 09:00, силы противовоздушной обороны сбили или подавили две противокорабельные ракеты "Циркон" и 52 ударных беспилотника типов "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других моделей.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, силы РЭБ и подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины.

Есть попадания и падения обломков

Зафиксировано попадание одной ракеты и девяти ударных беспилотников на восьми локациях. Также падение обломков сбитых целей зафиксировано на двух локациях.

Информация о еще трех ракетах пока уточняется.