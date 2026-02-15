ua en ru
"Шахед" РФ попал в частный дом в Запорожье, возник пожар: три человека ранены

Воскресенье 15 февраля 2026 04:15
UA EN RU
"Шахед" РФ попал в частный дом в Запорожье, возник пожар: три человека ранены Фото: в доме вспыхнул пожар после удара дрона (Запорожская ОГА Telegram)
Автор: Маловичко Юлия

Россия ночью 15 февраля ударила дронами по Запорожью. "Шахед" попал в частный дом и значительно его повредил, вспыхнул пожар - также известно о трех раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

"Три человека ранены, поврежден дом. Такие предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье", - написал Федоров.

Глава ОВА также опубликовал кадры с места ЧП. На них видно пожар, разрушенную до основания стену дома и заваленную кровлю.

"Ранены три человека - 75-летний мужчина и женщины 73 и 55 лет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь". - добавил чиновник.

Фото: последствия вражеского удара по частному дому в Запорожье (Запорожская ОГА)

Атаки на Запорожье

Как известно, Запорожье является одним из регионов, где чаще всего происходят вражеские атаки с рядом страшных последствий. Страдает от ударов дронов и ракет, иногда КАБов все: инфраструктура, жилые дома, автомобили, АЗС, объекты бизнеса и самое главное - люди.

При этом речь идет не только о том, когда украинцы остаются без света, воды или тепла, но и о жертвах и раненых. Нередко под обстрел попадают спасатели или медики, которые мчатся на помощь.

РБК-Украина писало, как на днях оккупанты атаковали дронами Запорожье. В городе произошло большое возгорание и частичный блэкаут. Также сообщалось, как в Запорожье во время обстрела взрывной волной повредило здание детского сада. Последствия были и в многоэтажках, которые размещены рядом.

Среди пострадавших от атак РФ нередко оказываются дети. Недавно мы писали о годовалом мальчике в Запорожье, которого ранило во время обстрела дронами.

Запорожье Война в Украине Атака дронов
