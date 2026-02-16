РФ готує новий удар. Зеленський дав день на рішення для посилення захисту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram .

"Це красномовно - як Росія ставиться до дипломатичних зусиль партнерів. Кожна російська ракета - це відповідь агресора на заклики закінчити війну", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що навіть напередодні тристоронніх переговорів у Женеві країна-агресорка планує продовжувати завдавати ударів по Україні.

"Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику Укренерго Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару", - йдеться у заяві президента.

Обстріли України

Нагадаємо, 15 лютого російські війська атакували Одесу та область майже всю ніч, через що у регіоні була тривога. Внаслідок ворожого обстрілу у місті зафіксовано пошкодження. В одному з районів міста вибуховою хвилею пошкоджено скління у житлових будинках та закладах освіти.

Також тієї ж ночі Росія вдарила дронами по Запоріжжю. "Шахед" влучив у приватний будинок та значно його пошкодив, спалахнула пожежа - також відомо про трьох поранених.

Раніше, в ніч на 14 лютого російські війська здійснили чергову атаку на Одесу. У місті внаслідок атаки зруйновано будинок, а згодом рятувальники виявили під завалами тіло жінки.

Крім того, росіяни атакували Київську область дронами. Внаслідок обстрілу спалахнув приватний будинок, двоє постраждалих - жителі цієї оселі.

У ніч на 13 лютого російські війська атакували Україну балістикою та 154 ударними дронами. Сили ППО збили більшість ворожих цілей. Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та 22 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 2 локаціях.