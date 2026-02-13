Прилет баллистики и налет десятков дронов: РФ атаковала 18 локаций по Украине
Российские войска ночью атаковали Украину баллистикой и 154 ударными дронами. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 13 февраля противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из Курской области РФ, а также 154 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов, около 100 из них - это "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.
Ночную атаку россиян отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы ВСУ.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 111 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов.
При этом сообщается о попадании одной ракеты и 22 ударных дронов на 18 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 2 локациях.
Удары россиян по Украине
Напомним, сегодня ночью, 13 февраля, под ударом российских беспилотников находился порт в Одесской области. В результате атаки погиб один человек, еще шестеро - ранены.
Целями российских войск в регионе стали объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры области. В порту повреждены склады с удобрениями, возникли пожары - загорелись четыре легковых автомобиля и грузовые вагоны.
Кроме того, поздно вечером 12 февраля российские войска в очередной раз атаковали Одессу "Шахедами". После взрывов в городе возникли значительные перебои с электроснабжением, водой и теплом.
Также из-за ударов РФ в некоторых областях Украины вводят временные изменения в расписании пригородных поездов.