ua en ru
Сб, 14 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Российские дроны ударили по Киевской области: вспыхнул дом, врачи спасают пострадавших

Украина, Суббота 14 февраля 2026 01:37
UA EN RU
Российские дроны ударили по Киевской области: вспыхнул дом, врачи спасают пострадавших Фото: пожарные ликвидировали пожар частного дома (ГСЧС Украины)
Автор: Маловичко Юлия

Россияне в ночь на 14 февраля обстреляли Киевскую область дронами. В результате ЧП вспыхнул частный дом, двое пострадавших - жители этого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОГА Николая Калашника в Telegram.

Читайте также: Украина под массированным ударом баллистики: Киев и Днепр содрогаются от взрывов

По словам начальника ОВА, атака произошла в Вышгородском районе.

"Мужчина получил множественные осколочные ранения верхних конечностей, лица и шеи. У женщины - закрытый перелом костей предплечья. Оба пострадавших госпитализированы в местную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь". - написал Калашник.

Еще известно, что в результате обстрела дронов произошел пожар их частного дома. Уничтожена кровля и перекрытия, повреждены окна и двери. Пожар оперативно локализован и ликвидирован подразделениями ГСЧС.

"На месте происшествия работают все соответствующие службы. Продолжается фиксация и уточнение последствий вражеской атаки", - добавил чиновник.

Напомним, накануне вечером Киев оказался под атакой дронов - в столице раздавались взрывы. В ночь на 12 февраля столица подверглась массированной атаке вражескими баллистическими ракетами. Кроме повреждения зданий и инфраструктуры было зафиксировано много обращений в скорую помощь.

Недавно враг также атаковал Киевскую область. В результате массированной атаки в Бучанском районе смертельное ранение получил 50-летний мужчина. тогда также пострадали здания АЗС.

Как известно, РФ систематически обстреливает Киев и регион, нанося ущерб, в частности, инфраструктуре. Жители оказываются без света, воды и тепла, что и является одним из средств давления РФ на Украину в переговорах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Война в Украине Атака дронов
Новости
Зеленский назвал самый большой компромисс, на который может пойти Украина в переговорах
Зеленский назвал самый большой компромисс, на который может пойти Украина в переговорах
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы