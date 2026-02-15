В Одессе тревога звучала почти всю ночь: в домах и учебных заведениях выбиты окна (фото)

Россияне 15 февраля атаковали Одессу и область почти всю ночь, из-за чего в регионе была тревога. В результате вражеского обстрела в городе в очередной раз зафиксированы повреждения.

"Почти всю ночь в нашем городе продолжалась воздушная тревога. Враг целился по инфраструктуре", - говорится в сообщении. К счастью, информации о пострадавших не было. В то же время в одном из районов Одессы зафиксировали повреждения. "В одном из районов города взрывной волной повреждено остекление в жилых домах и учебных заведениях. Коммунальные службы уже ликвидировали последствия", - добавил Сергей Лысак.