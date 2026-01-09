Россияне в Киеве целенаправленно атаковали районные котельные, - Свириденко

Российские оккупанты в Киеве в ночь на 9 января целенаправленно атаковали котельные в разных районах столицы. Это энергетический террор и очередная попытка россиян превратить зиму в оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По словам Свириденко, она уже заслушала доклады Министерства внутренних дел, Минэнерго и Минразвития по ликвидации последствий очередного российского массированного обстрела. Россияне обстреливали Киев и другие города почти пять часов, били преимущественно по гражданской инфраструктуре и жилым домам.

"Применено более 240 дронов и 36 ракет. В столице - 4 погибших и 25 раненых. Искренние соболезнования семьям", - отметила она.

Также, по словам Свириденко, сейчас в Киеве в отдельных районах есть перебои с водоснабжением и светом, поскольку в результате российской атаки есть повреждения подстанций, линий и объектов генерации. 500 тысяч потребителей без света, продолжаются работы по запитке, также вынужденно применены аварийные и почасовые отключения.

"На этот раз враг целенаправленно атаковал районные котельные - это энергетический террор и попытка превратить зиму в оружие", - добавила Свириденко.

Также из-за атак РФ в очередной раз обесточен Славутич. А из-за непогоды есть обесточивание ряда населенных пунктов в большинстве областей. Сейчас над восстановлением энергоснабжения работают аварийные бригады.