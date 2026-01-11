ua en ru
Вс, 11 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия атаковала Украину более 150 дронами с разных направлений: сколько сбила ПВО

Воскресенье 11 января 2026 08:17
UA EN RU
Россия атаковала Украину более 150 дронами с разных направлений: сколько сбила ПВО Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 125 российских дронов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 11 января Россия атаковала Украину 154 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По информации военных, с 18:30 10 января до утра 11 января россияне атаковали 154 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым. Около 110 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 22 ударных дронов на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 10 января Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 121 ударным дроном с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 94 вражеских беспилотника.

В частности, российские войска совершили очередную атаку по Кривому Рогу, нанеся удары по нескольким объектам инфраструктуры.

Из-за ночного обстрела без электроэнергии остаются отдельные микрорайоны Саксаганского и части Покровского района. Аварийно-восстановительные работы продолжались всю ночь и сейчас продолжаются.

В результате обстрела ранены два человека, один из них находится в состоянии средней тяжести.

Вечером 10 января город Лозовая Харьковской области подвергся массированному удару врага с применением беспилотников типа "Герань". Повреждены жилые дома и критическая инфраструктура, один человек получил ранения.

В Харькове вчера также раздавались взрывы. Местные власти сообщили о поражении одного из инфраструктурных объектов.

По данным местных пабликов, в городе было слышно несколько мощных взрывов. Одновременно Воздушные силы ВСУ предупредили о существующей ракетной опасности для Харьковской области.

Также российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре в Одесской области. Поврежден пустой резервуар, произошло возгорание утеплителя.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов
Новости
Украина призывает усилить давление на Иран за репрессии и поддержку РФ
Украина призывает усилить давление на Иран за репрессии и поддержку РФ
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка