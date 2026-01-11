ua en ru
РФ ночью атаковала критическую инфраструктуру Житомирщины: есть раненые и перебои со светом

Житомир, Воскресенье 11 января 2026 09:04
UA EN RU
РФ ночью атаковала критическую инфраструктуру Житомирщины: есть раненые и перебои со светом Иллюстративное фото: РФ ночью атаковала критическую инфраструктуру Житомирщины (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

В ночь на воскресенье, 11 января, российские войска нанесли повторные удары по объектам критической инфраструктуры Житомирской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомирскую ОГА.

По предварительным данным, в результате атаки ранения получили двое работников. У них травмы средней степени тяжести, пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

Из-за попадания возникли пожары. Спасатели работают в сложных условиях, ведь тушение осложнялось повторными воздушными тревогами. Один из пожаров уже ликвидирован, еще один пока продолжают тушить.

Кроме того, в Коростенском районе введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в "Житомироблэнерго". Энергетики призывают потребителей выключить из розеток технику, чувствительную к перепадам напряжения.

Фото: РФ ночью атаковала критическую инфраструктуру Житомирщины (t.me/DSNS_Zhytomyr)

Обстрелы Украины

В ночь на 10 января Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 121 ударным дроном с разных направлений. Силы ПВО уничтожили 94 беспилотника. Под ударом оказался Кривой Рог - повреждены несколько объектов инфраструктуры, ранены два человека.

Из-за обстрелов часть микрорайонов Саксаганского и Покровского районов осталась без электроснабжения. Аварийные службы работали всю ночь и продолжают восстановительные работы.

Вечером 10 января массированной атаке дронами подверглась Лозовая на Харьковщине - повреждены жилые дома и критическая инфраструктура, ранен мужчина. Также взрывы раздавались в Харькове, а в Одесской области россияне ударили по портовой инфраструктуре, вызвав пожар.

Сегодня ночью Россия атаковала Украину 154 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников. Зафиксировано попадание 22 ударных дронов на 18 локациях, а также падение сбитых на двух локациях.

