Атака дронов на Киев: в Соломенском районе есть попадание, произошли пожары

Киев, Понедельник 12 января 2026 08:54
Атака дронов на Киев: в Соломенском районе есть попадание, произошли пожары Фото: Россия атаковала Киев 12 января (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В результате атаки российских беспилотников 12 января в Соломенском районе Киева зафиксировано попадание в нежилое здание и падение обломков возле жилого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Последствия в Соломенском районе

По оперативным данным по состоянию на 7:55, в районе зафиксировано два очага повреждений:

  • Нежилая застройка: Из-за прямого попадания беспилотника возник пожар. Сейчас пожарные его локализовали.

  • Жилой сектор: Обломки упали вблизи жилого дома. Взрывная волна повредила остекление окон, также возникло возгорание.

На местах событий работают все экстренные службы. Информация о пострадавших сейчас уточняется, отмечает городской голова Киева.

Атаки РФ по Украине

Напомним, на левом берегу столицы продолжает действовать временная схема движения. Вместо трамваев и троллейбусов пассажиров будут перевозить дублирующие автобусные маршруты.

Украинские города продолжают стабилизацию энергосистемы после массированных обстрелов. В то же время в России и на временно оккупированных территориях прогремела серия взрывов: под ударом беспилотников оказались нефтебаза и ряд стратегических объектов.

Кроме того, в ночь на 12 января Одесса подверглась вражеской атаке, в результате которой повреждены объект инфраструктуры и жилые дома.

По данным главы Одесской ОВА Сергея Лысака, в части Пересыпского района из-за обстрела возникли перебои с электроснабжением. Сейчас специалисты работают над восстановлением света в домах горожан.

