"Новый раунд переговоров России, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве", - сказал спикер Кремля.

По словам Пескова, российскую делегацию возглавит помощник российского диктатора Владимир Мединский.

Что говорят у президента Украины

Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что по состоянию на сегодня украинская делегация готовится к следующему раунду переговоров.

Что известно о Мединском

Бывший министр культуры России Владимир Мединский подбирает нужные формулировки для российского диктатора.

В частности, источник, близкий к структурам безопасности Эстонии, сообщал, что у Владимира Путина есть свои идеи, например, относительно отрицания существования украинского государства, но теперь Мединский "помогает придавать им идеологическую форму".

Кроме того, журналисты выяснили, что Мединский с помощью подконтрольного Российского военно-исторического общества проводит идеологические мероприятия на оккупированных территориях и поддерживает военные подразделения.

Также именно Мединский руководит насаждением кремлевской идеологии школьникам на постсоветском пространстве и выпускает учебники истории.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте раскритиковал подход страны-агрессора к мирным переговорам с Украиной. По его словам, вместо реального диалога Владимир Мединский, который возглавлял делегацию РФ в Стамбуле в прошлом году, занимался "лекциями по истории".