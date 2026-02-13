Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров состоится уже 17-18 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Читайте также: Вместо ответов - "Орешник": Зеленский раскритиковал позицию России по переговорам
"Новый раунд переговоров России, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве", - сказал спикер Кремля.
По словам Пескова, российскую делегацию возглавит помощник российского диктатора Владимир Мединский.
Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что по состоянию на сегодня украинская делегация готовится к следующему раунду переговоров.
Бывший министр культуры России Владимир Мединский подбирает нужные формулировки для российского диктатора.
В частности, источник, близкий к структурам безопасности Эстонии, сообщал, что у Владимира Путина есть свои идеи, например, относительно отрицания существования украинского государства, но теперь Мединский "помогает придавать им идеологическую форму".
Кроме того, журналисты выяснили, что Мединский с помощью подконтрольного Российского военно-исторического общества проводит идеологические мероприятия на оккупированных территориях и поддерживает военные подразделения.
Также именно Мединский руководит насаждением кремлевской идеологии школьникам на постсоветском пространстве и выпускает учебники истории.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте раскритиковал подход страны-агрессора к мирным переговорам с Украиной. По его словам, вместо реального диалога Владимир Мединский, который возглавлял делегацию РФ в Стамбуле в прошлом году, занимался "лекциями по истории".
Напомним, в конце января и в начале февраля 2026 года в Абу-Даби состоялись уже два раунда переговоров между Украиной, США и РФ. На последней встрече, по словам секретаря СНБО Рустема Умерова, стороны обсудили методы внедрения перемирия и мониторинга прекращения боевых действий.
Агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Украина и США обсудили заключение возможного мирного соглашения с Россией уже в марте этого года. Однако, собеседники считают, что сроки могут быть смещены из-за того, что вопрос территорий так и не решен.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что США предлагают сторонам завершить войну РФ против Украины до начала лета. Он предположил, что американцы будут оказывать дипломатическое давление в связи с этим графиком.
Президент Украины также подчеркнул, что Киев готов к переговорам в любой локации, если это принесет реальный результат.