В "Резерв+" временно отключат важные услуги: когда именно

В приложении "Резерв+" в ночь на 13 сентября не будут доступны услуги. Также там нельзя будет обновить документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram .

"13 сентября с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" планируются технические работы. В настоящее время в приложении "Резерв+" нельзя будет получить услуги или обновить документ", - отметили в ведомстве.

Также в Минобороны посоветовали мужчинам заранее загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа, чтобы он всегда был под рукой.

Для этого необходимо на главном экране приложения нажмать три точки и выбрать "Загрузить PDF".