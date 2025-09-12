ua en ru
В "Резерв+" временно отключат важные услуги: когда именно

Пятница 12 сентября 2025 19:24
В "Резерв+" временно отключат важные услуги: когда именно Иллюстративное фото: в "Резерв+" временно отключат возможность получения услуг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В приложении "Резерв+" в ночь на 13 сентября не будут доступны услуги. Также там нельзя будет обновить документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

"13 сентября с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" планируются технические работы. В настоящее время в приложении "Резерв+" нельзя будет получить услуги или обновить документ", - отметили в ведомстве.

Также в Минобороны посоветовали мужчинам заранее загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа, чтобы он всегда был под рукой.

Для этого необходимо на главном экране приложения нажмать три точки и выбрать "Загрузить PDF".

"Резерв+" обязателен или нет

Напомним, ранее юрист Юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Александра Капитула в комментарии РБК-Украина рассказал, что закон не предусматривает обязательного наличия электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста у всех лиц.

Также 20 августа стало известно, что в "Резерв+" теперь можно оплатить штраф за непостановку на воинский учет по новому адресу после смены места жительства.

Если не оплатить штраф за 20 дней, то нарушителю придется платить полную сумму штрафа - 17 тысяч гривен.

Министерство обороны Украины Призыв в армию Мобилизация в Украине
