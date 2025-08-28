ua en ru
Резерв+ обязателен? Наказывают ли мужчин за отсутствие приложения на телефоне Приложение Резерв+ для военнообязанных (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Катерина Гончарова

Во время мобилизации часто возникают вопросы о приложени Резерв+: нужно ли его иметь всем военнобязанным. Иногда требуют, чтобы они обязательно его установили.

Обязательно ли иметь приложение Резерв+ военнообязанным на смартфоне, заменяет ли электронная версия документов бумажную и есть ли наказание, если приложения на телефоне нет, РБК-Украина объясняет юрист Юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Александра Капитула.

Обязательно ли иметь Резерв+ на смартфоне?

Вопрос функционирования приложения Резерв+ все чаще встает перед его пользователями, учитывая разную трактовку относительно обязательности наличия этого приложения, говорит Александра Капитула.

В практике чаще возникают ситуации, когда должностные лица органов государственной власти требуют обязательное наличие приложения Резерв+ у военнообязанных лиц.

"Чаще всего это объясняется облегчением взаимодействия между самими военнообязанными и ТЦК и СП. Пользователи Резерв+ могут без посещения ТЦК и СП самостоятельно решить вопрос относительно обновления военно учетных данных, получения отсрочки от призыва на военную службу, поиска соответствующего места службы при желании заключить контракт на прохождение военной службы и так далее", – объясняет она.

А со стороны работников ТЦК и СП облегчается обработка соответствующих запросов и минимизируется время на обработку последних.

Создание приложения Резерв+ стало результатом внедрения в законы Украины нормы по существованию отдельного электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, с помощью которого указанные лица могут в порядке электронного взаимодействия обновлять персональные данные, узнавать актуальную информацию о пребывании на воинском учете и тому подобное.

Закон дает человеку право:

  • узнать, внесли ли его в Реестр и какие данные о нем там есть (в том числе через электронный кабинет);

  • обратиться с заявлением, если данные внесли неправильно или не внесли вообще, и требовать их исправления.

В то же время, установленной обязанности относительно обязательного наличия такого кабинета у всех лиц из числа призывников, военнообязанных или резервистов, – в нормативно-правовых актах нет.

Анализируя подходы государства к цифровизации и взаимодействию граждан с органами государственной власти, Александра Капитула отмечает: появление электронного кабинета в приложении Резерв+ не является уникальным явлением. Подобные инструменты существуют и в других сферах публичных отношений.

Удобство, а не обязательство. Где еще действуют похожие сервисы

В сфере администрирования налогов и сборов действует Электронный кабинет налогоплательщика, функционирование которого предусмотрено Налоговым кодексом Украины.

При этом обязанности по обязательному использованию такого кабинета законом не установлено – вы имеете право подавать документы в бумажной форме путем личного обращения, говорит юрист.

Аналогичный подход применяется и в сфере социальной защиты населения. В частности, действует Электронный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины, где застрахованные лица могут просматривать информацию о своем страховом стаже, размере уплаченных взносов, оформлять запросы или заявления.

Резерв+ обязателен? Наказывают ли мужчин за отсутствие приложения на телефонеРезерв+ не заменяет бумажные документы, а лишь дает альтернативный способ их оформления и использования ( фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

"Однако, и в данном случае, отсутствие регистрации в таком кабинете не лишает лицо возможности получать соответствующие услуги путем обращения непосредственно в органы Пенсионного фонда. Таким образом, электронный кабинет военнообязанного в приложении Резерв+ по своей правовой природе является аналогичным инструментом цифрового взаимодействия между гражданами и государством", добавляет Капитула.

Соответственно, отсутствие кабинета в приложении Резерв+ не может квалифицироваться как нарушение военнообязанным законодательных требований.

"Единственным следствием в таком случае является необходимость личного посещения ТЦК и СП для решения вопросов, которые могли бы быть урегулированы путем электронного взаимодействия. Таким образом, Резерв+ – инструмент удобства, а не обязанности", – говорит собеседница из ЮК " Муренко, Курявый и Партнеры".

Заменяет ли Резерв+ бумажные документы?

Приложение Резерв+ не отменяет и не заменяет бумажные варианты военно-учетных документов, а лишь предоставляет альтернативную возможность их оформления и использования, объясняет юрист.

"С 18 июня 2024 года, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 559 "Об утверждении Порядка оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов и формы такого документа", электронный военно-учетный документ, сформированный в мобильном приложении Резерв+, приравнен по юридической силе к бумажному", – рассказывает Александра Капитула.

Военно-учетный документ может оформляться и выдаваться в двух формах :

  • в электронной форме – средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста;
  • и в бумажной форме – на соответствующем бланке, установленном законодательством.

Таким образом, на законодательном уровне закреплено параллельное существование обеих форм военно-учетных документов.

"Они являются равнозначными и обязательными к принятию всеми уполномоченными органами. Проверка действия электронного документа осуществляется путем сканирования QR-кода, что также определено в вышеупомянутом Порядке. Резерв+ также не устраняет бумажные документы из обращения, а лишь вводит современный цифровой инструмент для удобства граждан", – считает она.

Штрафуют ли, если на телефоне нет Резерва+?

Нет, никакой юридической ответственности за отсутствие на телефоне приложения Резерв+ законодательством Украины не предусмотрено, уверяет Александра Капитула.

Закон позволяет призывникам и военнообязанным пользоваться электронным кабинетом, но не обязывает это делать. Постановление Кабмина №559 определяет, как оформлять документы на бумаге или в электронном виде, но не предусматривает наказания за отсутствие приложения.

Поэтому приложение Резерв+ она считает скорее инструментом удобства, который облегчает взаимодействие с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, однако его использование является правом, а не обязанностью.

В случае отсутствия приложения можно получить те же услуги в бумажной форме путем личного обращения в ТЦК и СП.

Ранее мы писали, что делать, когда Резерв+ "светится" красным и можно ли сняться с розыска без похода в ТЦК.

Также стало известно, когда повестку могут продлить и "переписать" на другую дату.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

