В приложении "Резерв+" появилась новая услуга: кому понадобится и как воспользоваться

Среда 20 августа 2025 13:35
В приложении "Резерв+" появилась новая услуга: кому понадобится и как воспользоваться Фото: в приложении "Резерв+" появилась новая услуга (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В приложении "Резерв+" появилась возможность оплатить штраф за неустановку на воинский учет по новому адресу после смены места жительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

В Минобороны назвали алгоритм действий для уплаты штрафа:

  • загрузите "Резерв+";
  • перейдите в раздел "Штрафы онлайн" и подайте заявление о признании нарушения;
  • в течение трех дней ТЦК должен рассмотреть заявление и прислать постановление. После этого появляется возможность уплатить штраф в размере 8 500 грн - 50% от полной суммы. На уплату есть 20 дней.

В оборонном ведомстве отметили, что если не сделать это в течение 20 дней, придется заплатить полную сумму - 17 тысяч грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 тысячи грн.

Если игнорировать штраф с момента решения о его вынесении в течение 40 дней, дело поступит в исполнительную службу. Это может привести к блокированию банковских счетов, аресту имущества или транспорта и внесению в Единый реестр должников.

После уплаты штрафа красная лента в приложении с предупреждением о нарушении исчезнет. Уплата штрафа позволяет закрыть соответствующее нарушение, но не отменяет обязанности выполнять требования воинского учета.

Планируется, что до конца августа в "Резерв+" будет доступна возможность оплатить штраф за все виды нарушений правил воинского учета.

Скидка на штрафы

Напомним, ранее стало известно, что в приложении "Резерв+" можно получить скидку на штраф путем признания нарушения воинского учета. После подачи соответствующего заявления размер штрафа уменьшится на 50%.

Также сообщалось, что ранее в "Резерв+" можно было оплатить только те штрафы, которые были начислены за несвоевременное уточнение военно-учетных данных. Отмечается, что после уплаты штрафа нарушителей снимают с розыска автоматически.

