У "Резерв+" тимчасово відключать важливі послуги: коли саме

У застосунку "Резерв+" в ніч на 13 вересня не будуть доступні послуги. Також там не можна буде оновити документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Telegram .

"13 вересня з 00:00 до 06:00 у реєстрі "Оберіг" плануються технічні роботи. На цей час у застосунку "Резерв+" не можна буде отримати послуги або оновити документ", - зазначили у відомстві.

Також у Міноборони порадили чоловікам заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа, щоб він завжди був під рукою.

Для цього необхідно на головному екрані застосунку натиснути три крапки та обрати "Завантажити PDF".