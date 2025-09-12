ua en ru
Пт, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У "Резерв+" тимчасово відключать важливі послуги: коли саме

П'ятниця 12 вересня 2025 19:24
UA EN RU
У "Резерв+" тимчасово відключать важливі послуги: коли саме Ілюстративне фото: у "Резерв+" тимчасово відключать можливість отримання послуг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У застосунку "Резерв+" в ніч на 13 вересня не будуть доступні послуги. Також там не можна буде оновити документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Telegram.

"13 вересня з 00:00 до 06:00 у реєстрі "Оберіг" плануються технічні роботи. На цей час у застосунку "Резерв+" не можна буде отримати послуги або оновити документ", - зазначили у відомстві.

Також у Міноборони порадили чоловікам заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа, щоб він завжди був під рукою.

Для цього необхідно на головному екрані застосунку натиснути три крапки та обрати "Завантажити PDF".

"Резерв+" обов'язковий чи ні

Нагадаємо, раніше юрист Юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Олександра Капітула в коментарі РБК-Україна розповів, що закон не передбачає обов'язкової наявності електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста у всіх осіб.

Також 20 серпня стало відомо, що в "Резерв+" тепер можна сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.

Якщо не сплатити штраф за 20 днів, то порушнику доведеться платити повну суму штрафу - 17 тисяч гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Призов до армії Мобілізація в Україні
Новини
Трамп нарешті вирішив дотиснути Росію, але тепер найскладніше, - Politico
Трамп нарешті вирішив дотиснути Росію, але тепер найскладніше, - Politico
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії