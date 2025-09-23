В "Резерв+" технические трудности: что советуют сделать в Минобороны
В Министерстве обороны Украины рассказали о временных технических трудностях в приложении "Резерв+" и посоветовали, что стоит сделать гражданам, учитывая такую ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ в Facebook.
О каких технических трудностях в "Резерв+" идет речь
"Временные технические трудности в "Резерв+", - рассказали в ведомстве.
Украинцам объяснили, что сейчас наблюдается осложнение обмена данными между:
- приложением "Резерв+";
- реестром военнообязанных, призывников и резервистов.
"Все ранее выданные документы остаются действительными", - подчеркнули в Минобороны.
Отмечается в то же время, что временно невозможно:
- обновлять электронный военно-учетный документ;
- отправлять запросы в реестр (направление на ВВК, уточнение данных, отсрочки и т.д.).
Что рекомендуют сделать в Минобороны
Учитывая сложившуюся ситуацию, украинцам рекомендуют сохранить pdf-версию электронного военного документа - чтобы он всегда оставался под рукой.
Для этого на главном экране приложения нужно:
- нажать на три точки;
- выбрать "Загрузить PDF".
"Наша команда уже работает над решением ситуации. Взаимодействие будет восстановлено в ближайшее время", - подытожили в МОУ.
Публикация министерства (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Напомним, "Резерв+" для Android и iOS начал свою работу в мае 2024 года (когда вступил в силу новый закон о мобилизации). Он стал, по сути, электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения.
В Минобороны объяснили, что "Резерв+" был разработан как полезный инструмент - цифровой сервис для удобства граждан и уменьшения очередей в ТЦК и СП.
Идентификация в приложении осуществляется через "Дія.Підпис".
При этом пользователям важно понимать, что означает каждый статус в "Резерв+".
Недавно некоторые из пользователей "Резерв+" заметили в электронном военно-учетном документе отметку "ВОС-999. Требует прохождения базовой общевойсковой подготовки".
Позже в Министерстве обороны Украины рассказали, что это значит и стоит ли волноваться.
Читайте также, какие услуги доступны украинцам в "Резерв+".