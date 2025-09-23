В "Резерв+" технические трудности: что советуют сделать в Минобороны

В Министерстве обороны Украины рассказали о временных технических трудностях в приложении "Резерв+" и посоветовали, что стоит сделать гражданам, учитывая такую ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ в Facebook.

"Наша команда уже работает над решением ситуации. Взаимодействие будет восстановлено в ближайшее время", - подытожили в МОУ.

Для этого на главном экране приложения нужно :

Учитывая сложившуюся ситуацию, украинцам рекомендуют сохранить pdf-версию электронного военного документа - чтобы он всегда оставался под рукой.

Отмечается в то же время, что временно невозможно :

Украинцам объяснили, что сейчас наблюдается осложнение обмена данными между:

Напомним, "Резерв+" для Android и iOS начал свою работу в мае 2024 года (когда вступил в силу новый закон о мобилизации). Он стал, по сути, электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения.

В Минобороны объяснили, что "Резерв+" был разработан как полезный инструмент - цифровой сервис для удобства граждан и уменьшения очередей в ТЦК и СП.

Идентификация в приложении осуществляется через "Дія.Підпис".

При этом пользователям важно понимать, что означает каждый статус в "Резерв+".

Недавно некоторые из пользователей "Резерв+" заметили в электронном военно-учетном документе отметку "ВОС-999. Требует прохождения базовой общевойсковой подготовки".

Позже в Министерстве обороны Украины рассказали, что это значит и стоит ли волноваться.

Читайте также, какие услуги доступны украинцам в "Резерв+".