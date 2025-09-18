В "Резерв+" появилась отметка ВОС-999: что это значит и стоит ли волноваться
В приложении "Резерв+" некоторые пользователи заметили в электронном военно-учетном документе отметку "ВОС-999. Требует прохождения базовой общевойсковой подготовки".
РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины объясняет ее значение.
Что такое ВОС-999
По данным ведомства, ВОС-999 - это военно-учетная специальность, которую присваивают военнообязанным, не проходившим срочную службу или учебные сборы.
Соответствующая норма определена Приказом Минобороны №317 на основании статьи 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Она позволяет государству подсчитать количество людей, которые в случае призыва по мобилизации или в особый период должны пройти курс базовой общевойсковой подготовки.
Нужно ли что-то делать
В Минобороны подчеркнули, что никаких дополнительных действий от граждан не требуется. ВОС-999 не является основанием для штрафов или ограничений.
Отметка носит информационный характер и нужна только для учета тех, кто нуждается в базовой подготовке в случае мобилизации. Таким образом, пользователям с такой отметкой в "Резерв+" не нужно волноваться или обращаться в военкоматы.
Что такое базовая общевойсковая подготовка для студентов
С сентября 2025 года в Украине стартовала обязательная базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов университетов и других высших учебных заведений. Это предусмотрено законом, который президент Владимир Зеленский подписал 15 января 2025 года.
Программа состоит из 300 академических часов: 90 - теоретических занятий в вузах и 210 - практических занятий в учебных центрах Вооруженных сил Украины.
Теорию будут проходить все студенты. Практические занятия обязательны для мужчин, которые признаны годными по состоянию здоровья. Женщины могут участвовать добровольно.
После завершения курса участники примут военную присягу, получат сертификат и военно-учетную специальность. Это освободит их от прохождения срочной службы.
Практические занятия будут проходить во время каникул, чтобы не мешать основному обучению. Преподавать курс будут ветераны и отставные военные. Базовую военную подготовку должны пройти кандидаты на должности в государственных органах, местном самоуправлении и прокуратуре.