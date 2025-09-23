ua en ru
Вт, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У "Резерв+" технічні труднощі: що радять зробити в Міноборони

Вівторок 23 вересня 2025 12:02
UA EN RU
У "Резерв+" технічні труднощі: що радять зробити в Міноборони У додатку "Резерв+" - тимчасові технічні труднощі (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У Міністерстві оборони України розповіли про тимчасові технічні труднощі у застосунку "Резерв+" і порадили, що варто зробити громадянам з огляду на таку ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ у Facebook.

Про які технічні труднощі в "Резерв+" йдеться

"Тимчасові технічні труднощі в "Резерв+", - розповіли у відомстві.

Українцям пояснили, що наразі спостерігається ускладнення обміну даними між:

  • застосунком "Резерв+";
  • реєстром військовозобов'язаних, призовників і резервістів.

"Усі раніше видані документи залишаються дійсними", - наголосили в Міноборони.

Зазначається водночас, що тимчасово неможливо:

  • оновлювати електронний військово-обліковий документ;
  • надсилати запити до реєстру (направлення на ВЛК, уточнення даних, відстрочки тощо).

Що рекомендують зробити в Міноборони

З огляду на ситуацію, що склалась, українцям рекомендують зберегти pdf-версію електронного військового документу - щоб він завжди залишався під рукою.

Для цього на головному екрані застосунку потрібно:

  • натиснути на три крапки;
  • обрати "Завантажити PDF".

"Наша команда вже працює над вирішенням ситуації. Взаємодія буде відновлена найближчим часом", - підсумували в МОУ.

У &quot;Резерв+&quot; технічні труднощі: що радять зробити в МіноборониПублікація міністерства (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Нагадаємо, "Резерв+" для Android та iOS почав свою роботу у травні 2024 року (коли набув чинності новий закон про мобілізацію). Він став, по суті, електронним кабінетом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку.

У Міноборони пояснили, що "Резерв+" було розроблено як корисний інструмент - цифровий сервіс для зручності громадян і зменшення черг у ТЦК та СП.

Ідентифікація в застосунку здійснюється через "Дія.Підпис".

При цьому користувачам важливо розуміти, що означає кожен статус у "Резерв+".

Нещодавно дехто з користувачів "Резерв+" помітив в електронному військово-обліковому документі відмітку "ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки".

Згодом у Міністерстві оборони України розповіли, що це означає і чи варто хвилюватися.

Читайте також, які послуги доступні українцям у "Резерв+".

Читайте РБК-Україна в Google News
служба в армії Мобілізація в Україні Військовий облік Поради Документи Додаток
Новини
Який вигляд має центр міста Татарбунари на Одещині після ракетного удару РФ (фото)
Який вигляд має центр міста Татарбунари на Одещині після ракетного удару РФ (фото)
Аналітика
Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує
Роман Коткореспондент РБК-Україна Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує