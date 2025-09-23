У "Резерв+" технічні труднощі: що радять зробити в Міноборони

У Міністерстві оборони України розповіли про тимчасові технічні труднощі у застосунку "Резерв+" і порадили, що варто зробити громадянам з огляду на таку ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ у Facebook.

Про які технічні труднощі в "Резерв+" йдеться

"Тимчасові технічні труднощі в "Резерв+", - розповіли у відомстві.

Українцям пояснили, що наразі спостерігається ускладнення обміну даними між:

застосунком "Резерв+";

реєстром військовозобов'язаних, призовників і резервістів.

"Усі раніше видані документи залишаються дійсними", - наголосили в Міноборони.

Зазначається водночас, що тимчасово неможливо:

оновлювати електронний військово-обліковий документ;

надсилати запити до реєстру (направлення на ВЛК, уточнення даних, відстрочки тощо).

Що рекомендують зробити в Міноборони

З огляду на ситуацію, що склалась, українцям рекомендують зберегти pdf-версію електронного військового документу - щоб він завжди залишався під рукою.

Для цього на головному екрані застосунку потрібно:

натиснути на три крапки;

обрати "Завантажити PDF".

"Наша команда вже працює над вирішенням ситуації. Взаємодія буде відновлена найближчим часом", - підсумували в МОУ.

Публікація міністерства (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)