Рішення щодо ПриватБанку та перевірка на детекторі брехні: новини за 23 жовтня

Суд Лондона зобов'язав Коломойського і Боголюбова виплатити ПриватБанку 10,9 млн фунтів

Колишні акціонери Приватбанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов зобов'язані виплатити банку 10,9 млн фунтів стерлінгів (14 млн доларів) до 12 листопада 2019 року. Відповідачів зобов'язали повернути проміжну виплату витрат банку за рішенням суду першої інстанції в минулому році. Банк повинен отримати 4 млн фунтів стерлінгів від Коломойського, 2 млн фунтів стерлінгів від Боголюбова і 1,5 млн фунтів стерлінгів від корпоративних відповідачів.

Нардепи від "Слуги народу" проходять детектор брехні: що відомо

Нардепи від "Слуги народу" пройдуть детектор брехні через корупційний скандал, що виник у фінансовому комітеті парламенту. 23 жовтня тест на поліграфі пройшов нардеп Олександр Дубинський, глава фракції Давид Арахамія пройде поліграф 24 жовтня. Всі подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Поліція назвала основну версію вибуху у центрі Києва

Поліція назвала основну версію вибуху у центрі Києва - необережне поводження з гранатою. Як повідомлялося раніше, у вівторок, 22 жовтня, в центрі Києва стався вибух, в результаті якого загинув колишній морський піхотинець, гвардієць батальйону "Донбас" та засновник благодійного фонду "Купол" Віктор Дегтярьов, а також - охоронець офісу, розташованого поруч.

Горбатюка звільнили з ГПУ

Начальника ліквідованого Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергія Горбатюка звільнили з ГПУ. За його словами, йому подзвонили з відділу кадрів і повідомили, що наказ про звільнення вже підписано. Горбатюка звільнили після того, як він не подав заяву на атестацію.

Суд заарештував екс-заступника глави Мінекономіки

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра економіки в уряді Володимира Гройсмана Юрію Бровченку. Бровченко заарештували з можливістю виходу під заставу в розмірі 3,4 млн гривень. Прокуратура і СБУ підозрюють колишнього замміністра в державній зраді.

Названа дата включення опалення в Києві

У Києві починають запуск системи опалення 25 жовтня. Про це в ефірі Радіо Київ сказав мер Віталій Кличко. Як він зазначає, у зв'язку з погіршення погоди в столиці влада запускає систему опалення. Кличко додав, що для того, щоб система центрального опалення почала працювати на повну потужність, потрібно близько 10 днів.

В'язні Кремля: що заважає Зеленському повернути українців з російського полону

Після обміну ув`язненими, що відбувся на початку осені, в російському полоні залишаються ще сотні українських політичних в'язнів. Незважаючи на регулярні обіцянки президента Володимира Зеленського домогтися і їх звільнення, перспективи нового обміну дуже туманні. Тим часом, російська влада продовжує захоплювати нових і нових заручників, щоб шантажувати Україну в майбутньому. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Викрадене немовля знайшли

Поліція Києвської області знайшла немовля, викрадене 23 жовтня близько 11:30 у селищі Коцюбинське. Невідома жінка втерлася в довіру до мами дитини, а через деякий час схопила малюка і увезла його на авто, яке за кілька годин затримали. Мати дитини виступила на брифінгу поліції і розповіла, як усе відбувалося.

Поліція Британії виявила 39 тіл у вантажівці під Лондоном

В Англії знайшли вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Тіла були знайдені у вантажному контейнері в місті Грейс. За попередніми даними, вантажівка прибула в країну з Болгарії.

"Слуга народу" на КремльТВ поскаржився на українців (відео)

Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко потрапив у скандал після того, як дав інтерв'ю російським пропагандистам на Першому каналі. Соратник Володимира Зеленського в програмі "Велика гра" розповів про "конфлікт на Донбасі", припинити який заважають "українські націоналісти".

Смог і чадний газ налякав українців: що відбувається і як захиститися

В Україні зафіксовано високий рівень викидів в атмосферу. "Хмара" накрила майже все Лівобережжя. У мережі через це почався справжній ажіотаж. Забруднення повітря в Україні прокоментували експерти.