Решение по ПриватБанку и проверка на детекторе лжи: новости за 23 октября

Суд Лондона обязал Коломойского и Боголюбова выплатить ПриватБанку 10,9 млн фунтов

Бывшие акционеры ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обязаны выплатить банку 10,9 млн фунтов стерлингов (14 млн долларов) до 12 ноября 2019 года. Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов банка по решению суда первой инстанции в прошлом году. Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков.

Нардепы от "Слуги народа" проходят детектор лжи: что известно

Нардепы от "Слуги народа" пройдут детектор лжи из-за коррупционного скандала, возникшего в финансовом комитете парламента. 23 октября тест на полиграфе прошел нардеп Александр Дубинский, глава фракции Давид Арахамия пройдет полиграф 24 октября. Все подробности - в материале РБК-Украина.

Полиция назвала основную версию взрыва в центре Киева

Полиция назвала основную версию взрыва в центре Киева - неосторожное обращение с гранатой. Как сообщалось ранее, вечером во вторник, 22 октября, в центре Киева произошел взрыв, в результате которого погиб бывший морской пехотинец, гвардеец батальона "Донбасс" и основатель благотворительного фонда "Купол" Виктор Дегтярев, а также - - охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв.

Горбатюка уволили из ГПУ

Начальника ликвидированного Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка уволили из ГПУ. По его словам, ему позвонили из отдела кадров и сообщили, что приказ об увольнении уже подписан. Горбатюка уволили после того, как он не подал заявление на аттестацию.

Суд арестовал экс-заместителя главы Минэкономики

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему заместителю министра экономики в правительстве Владимира Гройсмана Юрию Бровченко. Бровченко арестовали с возможностью выхода под залог в размере 3,4 млн гривен. Прокуратура и СБУ подозревают бывшего замменистра в государственной измене.

Названа дата включения отопления в Киеве

В Киеве начинают запуск системы отопления 25 октября. Об этом в эфире Радио Киев сказал мэр Виталий Кличко. Как он отмечает, в связи с ухудшение погоды в столице власти запускают систему отопления. Кличко добавил, что для того, чтобы система центрального отопления начала работать на полную мощность, нужно около 10 дней.

Узники Кремля: что мешает Зеленскому вернуть украинцев из российского плена

После состоявшегося в начале осени обмена заключенными в российском плену остаются еще сотни украинских политических узников. Несмотря на регулярные обещания президента Владимира Зеленского добиться и их освобождения, перспективы нового обмена очень туманны. Тем временем, российские власти продолжают захватывать новых и новых заложников, чтобы шантажировать Украину в будущем. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Похищенного младенца нашли: детали

Полиция Киевской области нашла младенца, похищенного 23 октября около 11:30 в поселке Коцюбинское. Неизвестная женщина утерлась в доверие к маме ребенка, а через некоторое время схватила малыша и увезла его на авто, которое задержали через несколько часов. Мать ребенка выступила на брифинге полиции и рассказала, как все происходило.

Полиция Британии обнаружила 39 тел в грузовике под Лондоном

В Англии нашли грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Тела были найдены в грузовом контейнере в городе Грейс. По предварительным данным, грузовик прибыл в страну из Болгарии. l

"Слуга народа" на КремльТВ пожаловался на украинцев (видео)

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко угодил в скандал после того, как дал интервью российским пропагандистам на Первом канале. Соратник Владимира Зеленского в программе "Большая игра" рассказал о "конфликте на Донбассе", прекратить который мешают "украинские националисты".

Смог и угарный газ напугал украинцев: что происходит и как защититься

В Украине зафиксирован высокий уровень выбросов в атмосферу. "Облако" накрыло почти все Левобережье. В сети из-за этого начался настоящий ажиотаж. Загрязнение воздуха в Украине прокомментировали эксперты.