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Поліція назвала основну версію вибуху у центрі Києва

Новини » Надзвичайні події    23.10.2019 - 11:06
Поліція назвала основну версію вибуху у центрі Києва
Фото: на місці вибуху в Києві (facebook.com/Drovosex)

Основною версією є необережне поводження з гранатою

Поліція назвала основну версію вибуху у центрі Києва - необережне поводження з гранатою. Про це заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Крищенко зазначив, що загиблі були між собою знайомі і між ними не було конфлікту. Основною версією є необережне поводження з гранатою.

"Було встановлено, що загиблі знайомі між собою. Вони спілкувалися біля офісу і потім пролунав вибух. Є свідки та записи камер відеоспостереження, які підтверджують, що до них ніхто не підходив, у них не було ні з ким конфліктів, тому, не дивлячись на те, що нами порушено кримінальне провадження за ст. 115 ч.2 (умисне вбивство двох осіб). Основною версією залишається те, що це було необережне поводження з гранатою", - сказав він.

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Опубліковано Поліція Києва Середа, 23 жовтня 2019 р.

Крищенко додав, що при обшуці по місці мешкання у одного з загиблих було виявлено ще один запал від бойової гранати.

"Було проведено огляд міста події, офісу, де є залишки алкогольних напоїв. Також в одного з загиблих при обшуці по місці мешкання було виявлено ще один запал від бойової гранати", - сказав він.

Нагадаємо, заступник начальника ГУМВС міста Києва Герман Приступа зазначив, що поліція розслідуватиме вибух як умисне вбивство.

Зазначимо, вчора ввечері у центрі Києва на вулиці Пушкінській стався вибух, у результаті якого дві людини загинули, жінка отримала поранення. Один із загиблих - колишній морський піхотинець, гвардієць батальйону "Донбас" та засновник благодійного фонду "Купол" Віктор Дегтярьов.

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