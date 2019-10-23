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Названа дата включення опалення в Києві

Новини » Суспільство    23.10.2019 - 15:41
Названа дата включення опалення в Києві
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У зв'язку з погіршення погоди в столиці влада запускає систему опалення

У Києві починають запуск системи опалення 25 жовтня. Про це в ефірі Радіо Київ сказав мер Віталій Кличко.

Як він зазначає, у зв'язку з погіршення погоди в столиці влада запускає систему опалення. Кличко додав, що для того, щоб система центрального опалення почала працювати на повну потужність, потрібно близько 10 днів.

"Наступний тиждень буде вже холодним. І післязавтра ми запускаємо систему опалення. Хочу попередити, що наша система центрального опалення - найбільша в Європі, і для того, щоб вона почала працювати на повну потужність, нам потрібно близько 10 днів. Але післязавтра, 25 жовтня, вже починаємо опалювальний сезон", - сказав Кличко.

За його словами, Київ готовий до опалювального сезону.

РБК-Україна писало, що станом на 22 жовтня опалювальний сезон розпочався вже в 12 областях України.

У той же час зазначимо, що у двох містах Львівської області початок опалювального сезону знаходиться під загрозою зриву. У зв'язку з цим у містах Новий Роздол і Новояворівськ оголосили надзвичайну ситуацію.

У свою чергу, прем'єр Олексій Гончарук заявляв, що проблеми зі стартом опалювального сезону в місті Сміла Черкаської області будуть найближчим часом вирішені.

Опалювальний сезон розпочався вже в 12 областях України Опалювальний сезон стартував вже у семи областях України
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