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Суд заарештував екс-заступника глави Мінекономіки

Новини » Суспільство    23.10.2019 - 13:19
Суд заарештував екс-заступника глави Мінекономіки
Фото: Юрій Бровченко (УНІАН)

Бровченка заарештували з можливістю виходу під заставу в розмірі 3,4 млн гривень

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра економіки в уряді Володимира Гройсмана Юрію Бровченку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Бровченко заарештували з можливістю виходу під заставу в розмірі 3,4 млн гривень.

"За результатами розгляду клопотання судом постановлено ухвалу про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці із визначенням розміру застави у вигляді 1770 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 3,4 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура і СБУ підозрюють Бровченка в державній зраді. Йому інкримінують підписання завідомо збиткового контракту з іноземною компанією на поставку промислової лінії з виробництва великокаліберних артилерійських снарядів на ДАХК "Артем" на загальну суму понад 16,5 млн доларів.

Нагадаємо, екс-заступника міністра економічного розвитку Юрія Бровченка затримали у вівторок, 22 жовтня. Оперативники і слідчі СБУ встановили, що чиновник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, чиновники держпідприємства "Український центр" Безпека "та державної акціонерної холдингової компанії" Артем "діяли всупереч інтересам України на користь іноземної компанії.

Раніше РБК-Україна писало, що Служба безпеки України розслідує можливу роботу колишнього заступника міністра економіки на російські спецслужби.

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