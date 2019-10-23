Нардепи від "Слуги народу" пройдуть детектор брехні: що відомо

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Арахамія і Дубинський сьогодні пройдуть поліграф

Нардепи від "Слуги народу" пройдуть детектор брехні через корупційний скандалу, що виник у фінансовому комітеті парламенту. Всі подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Качура вже пройшов перевірку на поліграфі

Депутат від "Слуги народу" Олександр Качура сьогодні вже пройшов перевірку на детекторі брехні за власною ініціативою.

"Так, пан Качура. Пішов сам і навіть не порадився з нами. Це його була (ініціатива - ред.). Тому що він є автором одного із законопроектів", - розповів Давид Арахамія.

Арахамія та Дубінський будуть двічі проходити поліграф

Давид Арахамія наголосив, що буде два тестування на поліграфі.

"Я вважаю, що ми (з Дубинським, - ред.) повинні перепройти, бо будуть потім якісь інсинуації, скажуть, що у вас з Дубінським один поліграфологом, а в інших - інший. Щоб цього не було", - заявив Арахамія.

Брифінг за підсумками засідання Уряду Гончарука YouTube: https://youtu.be/OxhuGrJSaqw Опубліковано 5 канал Середа, 23 жовтня 2019 р.

Він також додав, що під час тестування нардепам задаватимуть по 5 запитань і зазначив, що перевірку має здійснювати державна компанія



"Я особисто хочу, щоб це була якась державна служба. Бо до державної служби поліграфу буде точно більше довіри, ніж до приватного. Тому я кажу, чи це буде СБУ, чи НАБУ, чи САП, чи головне управління розвідки. Мені байдуже", - заявив Арахамія.

Арахамія заявив, що має свідка щодо скандалу

"В чому є інтрига. Завтра на 1+1 в "Право на владу" я приведу свідка, який дасть свідчення щодо цих 30 тисяч долларів. Це свідок того, що гроші пропонували. У нас немає прямих доказів. Інакше вже б була інша розмова, не з журналістами, а з НАБУ", - сказав він.

Арахамія також заявив про готовність всіх депутатів від СН у комітеті пройти поліграф. Разом з тим, зазначив, що детектор брехні ще не має юридичної сили в Україні.

Зеленський закликав усіх членів фінкомітету Ради пройти детектор брехні

Президент України Володимир Зеленський відреагував скандал, який виник, вимагаючи пройти поліграф всім членам фінкомітету.

"Всі члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні", - заявив Зеленський, зазначивши, що у разі, якщо перевірка встановить ймовірність того, що хтось з депутатів брав гроші за голосування в комітеті, ними повинні зайнятися антикорупційні органи.

Арахамія і Дубинський заявили, що пройдуть поліграф

Голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія і заступник голови фінкомітету, нардеп Олександр Дубинський сьогодні, 23 жовтня, в прямому ефірі пройдуть детектор брехні через корупційний скандал.

В коментарі РБК-Україна Арахамія заявив, що перевірка на поліграфі відбудеться сьогодні о 20:00 і триватиме 2-3 години.

САП відкрила справу через корупційний скандал

САП відкрила справу через ынформацыю, поширену в ЗМІ, про можливі випадки корупції у фінансовому комітеті Ради. Мова йде про те, що 11 членів комітету нібито отримали по 30 тис. доларів за голосування проти законопроекту про ліквідацію корупційних схем при оцінці об'єктів нерухомості.

На даний момент в ЄРДР внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.