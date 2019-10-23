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Горбатюка звільнили з ГПУ

Новини » Політика    23.10.2019 - 17:11
Горбатюка звільнили з ГПУ
Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Україна)

Горбатюка звільнили після того, як він не подав заяву на атестацію

Начальника ліквідованого Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергія Горбатюка звільнили з ГПУ. Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна.

За його словами, йому подзвонили з відділу кадрів і повідомили, що наказ про звільнення вже підписано. У той же час він зазначив, що особисто не бачив наказу.

"Я наказу ще не бачив, мені подзвонили з кадрового відділу і сказали, що є наказ генпрокурора про звільнення мене", - заявив Горбатюк.

За його словами, зараз він їде до ГПУ, щоб ознайомитися з наказом. Він також зазначив, що законних підстав для його звільнення поки немає.

Відзначимо, до цього Горбатюка не допустили до переатестації, так як він не подав заяву зі згодою на те, що під час співбесіди можуть братися до уваги анонімки. Пізніше в Генпрокуратурі заявили, що звільнять всіх прокурорів, які відмовилися від переатестації.

За даними ГПУ, всього в Україні близько 96% прокурорів (11 277) подали заявку на атестацію. З них 1082 - в самій Генпрокуратурі.

Також на цьому тижні в Генеральній прокуратурі створили Департамент процесуального керівництва у кримінальних виробництвам у злочинах, скоєних на Майдані в 2013-2014 роках. Відповідно, управління спеціальних розслідувань, яке очолював Горбатюк, було ліквідовано. Розслідуванням злочинів на Майдані буде займатися Державне бюро розслідувань.

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