Рекордный показатель: в НБУ озвучили размеры международных валютных резервов Украины
Международные валютные резервы Украины по состоянию на 1 ноября 2025 года составили 49,5 миллиарда долларов. Это рекордный показатель с момента обретения Украиной независимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального банка Украины (НБУ).
Отмечается, что общий объем международных резервов составляет 49,516 миллиарда долларов. Это самый высокий показатель за всю историю Украины.
В частности за октябрь резервы выросли на 6,4%. Это стало возможным благодаря тому, что поступления финансовой помощи от партнеров превысили расходы валюты Нацбанком. Сколько денег получила Украина:
- 4,69 млрд долларов - от Европейского союза в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- 1,079 млрд долларов - через счета Всемирного банка;
- 507,7 млн долларов - от размещения ОВГЗ;
- 117,3 млн долларов - от Банка развития Совета Европы.
Также резервы выросли благодаря тому, что Нацбанк провел переоценку стоимости финансовых инструментов. Переоценка принесла 126,8 миллиона долларов США дополнительной стоимости резервов.
Помощь от партнеров в следующем году: что известно
Тем временем СМИ пишут, что планы предоставления Украине финансовой помощи могут оказаться под угрозой. Евросоюз все еще не согласовал возможность оказать финансовую поддержку Киеву в следующем году.
Один из ключевых вариантов - создание "репарационного кредита", который позволит направить замороженные российские активы в пользу Украины. Но с использованием замороженных активов России пока существуют определенные проблемы.
В Украине, тем не менее, считают, что "дыры" в бюджете 2026 года не будет, поскольку в ЕС есть консенсус о предоставлении денег Украине на следующие два года. Подробнее о том, какие есть варианты финансирования, можно узнать в материале РБК-Украина.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.