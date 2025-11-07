Рекордный показатель: в НБУ озвучили размеры международных валютных резервов Украины

Международные валютные резервы Украины по состоянию на 1 ноября 2025 года составили 49,5 миллиарда долларов. Это рекордный показатель с момента обретения Украиной независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального банка Украины (НБУ).

Отмечается, что общий объем международных резервов составляет 49,516 миллиарда долларов. Это самый высокий показатель за всю историю Украины. В частности за октябрь резервы выросли на 6,4%. Это стало возможным благодаря тому, что поступления финансовой помощи от партнеров превысили расходы валюты Нацбанком. Сколько денег получила Украина: 4,69 млрд долларов - от Европейского союза в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

1,079 млрд долларов - через счета Всемирного банка;

507,7 млн долларов - от размещения ОВГЗ;

117,3 млн долларов - от Банка развития Совета Европы. Также резервы выросли благодаря тому, что Нацбанк провел переоценку стоимости финансовых инструментов. Переоценка принесла 126,8 миллиона долларов США дополнительной стоимости резервов.

