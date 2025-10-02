ua en ru
Репарационный кредит это план А для Украины на следующий год, - Пидласа

Украина, Четверг 02 октября 2025 10:30
Репарационный кредит это план А для Украины на следующий год, - Пидласа
Автор: Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Репарационный кредит с замороженных российских активов может стать главным источником поддержки Украины в 2026 году.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Репарационный кредит как главный инструмент

"Это один из нескольких планов. И я бы сказала, что мы и Еврокомиссия склоняемся к тому, что это план А", - подчеркнула Пидласа, отвечая на вопрос о репарационном кредите.

По ее словам, сейчас на Западе активно обсуждают конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины.

"Вода камень точит камень. На самом деле большое количество экспертов и политиков на Западе постоянно говорят о том, что эти российские активы нужно конфисковать в пользу Украины", - сказала она.

Как может работать механизм

Пидласа пояснила, что Еврокомиссия предлагает план, по которому замороженные активы де-факто передаются Украине.

"Еврокомиссия или Special Purpose Vehicle, которая ей подконтрольна, выпускает беспроцентные ценные бумаги, на которые обменивает эти деньги. То есть в Euroclear остаются ценные бумаги, а активы передаются в пользование Украине", - пояснила депутат.

В то же время она подчеркнула, что речь не идет обо всех 185 млрд евро, замороженных в Euroclear.

"От них нужно отнять 45 млрд евро, из которых ЕС будет в дальнейшем получать доходы для компенсации денег, которые нам уже дали страны G7 в рамках ERA Loans в этом году", - отметила Пидласа.

Сумма и участники процесса

"Речь идет о 185 минус 45 млрд евро", - уточнила глава бюджетного комитета. Она добавила, что часть активов должна остаться у Euroclear, чтобы они и в дальнейшем приносили прибыль.

Кроме того, возможным участником этого механизма могут стать Великобритания и США.

"Они могут это сделать, но пока нет никаких, даже предварительных решений с их стороны", - сказала Пидласа. В то же время она напомнила, что Великобритания и Канада уже предоставили Украине свою долю в рамках ERA Loans.

Средства для бюджета

По словам Пидласы, Украине не обязательно получать всю сумму кредита за один год. "Не то, что необязательно - нам все и не дадут. Эти 140 млрд евро будут выделяться в первую очередь ориентируясь на потребности украинского бюджета, верифицированные МВФ", - пояснила она.

Депутат добавила, что МВФ настаивает на ограничении дефицита бюджета даже во время полномасштабной войны.

Репарации с России

Напомним, согласно плану ЕС, с 2026 года Украина начнет получать репарации от России. Они будут оформлены как "кредит" ЕС на 140 млрд долларов за счет замороженных активов РФ.

Украина вернет этот "кредит" только в том случае, если сама Россия выплатит ей репарации. В любом случае Москва лишится этих денег.

