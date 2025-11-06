"Дыры не будет": в Кабмине сделали заявление о бюджете и финансовой поддержке ЕС

В государственном бюджете Украины на 2026 год не будет "дыры", поскольку есть консенсус в Европейском Союзе относительно финансовой поддержки нашего государства на следующие два года.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка во время брифинга 6 ноября.

"Я более-менее уверен, что дыры в бюджете не будет. Есть консенсус, что финансовая поддержка Украины на 2026-2027 годы будет. Это та аксиоматическая история, которая четко зафиксирована. Дискуссия между государствами-членами ЕС происходит по поводу того, каким образом это сделать", - сказал он.

Качка добавил, что обсуждаются и возможные запасные варианты, на случай, если в декабре, на заседании Европейского совета, все же не будет принято окончательное решение о выделении Украине репарационного кредита.

Но сейчас все эти варианты пока находятся на ранних стадиях обсуждений. По словам вице-премьера, всегда на столе будет оставаться вариант выделения макрофинансовой помощи и другие инструменты помощи Украине, которые уже использовались ранее.