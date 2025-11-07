Рекордний показник: в НБУ озвучили розміри міжнародних валютних резервів України

Міжнародні валютні резерви України станом на 1 листопада 2025 року склали 49,5 мільярда доларів. Це рекордний показник з моменту набуття Україною незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національного банку України (НБУ).

Зазначається, що загальний обсяг міжнародних резервів становить 49,516 мільярда доларів. Це найвищий показник за всю історію України. Зокрема за жовтень резерви зросли на 6,4%. Це стало можливим завдяки тому, що надходження фінансової допомоги від партнерів перевищили витрати валюти Нацбанком. Скільки грошей отримала Україна: 4,69 млрд доларів - від Європейського союзу у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

1,079 млрд доларів - через рахунки Світового банку;

507,7 млн доларів - від розміщення ОВДП;

117,3 млн доларів - від Банку розвитку Ради Європи. Також резерви зросли завдяки тому, що Нацбанк провів переоцінку вартості фінансових інструментів. Переоцінка принесла 126,8 мільйона доларів США додаткової вартості резервів.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.