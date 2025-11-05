Еврокомиссия готовит новый план финансирования Украины: какие есть варианты
Еврокомиссия рассматривает общий долг и двусторонние гранты для покрытия дефицита финансирования в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
По словам трех источников, знакомых с этим вопросом, Европейская комиссия рассматривает возможность пополнения колоссального дефицита финансирования Украины за счет средств, привлеченных из общего долга ЕС и двусторонних грантов государств-членов.
Эти две возможности, которые будут изложены в документе Комиссии с вариантами действий для Киева, который будет распространен среди столиц в ближайшие недели, добавляются к так называемому варианту "репарационного кредита".
Согласно информации трех источников, знакомых с процессом, эти варианты будут изложены в специальном документе Комиссии, который будет распространен среди европейских столиц в ближайшие недели.
Они дополнят уже предложенный "репарационный кредит" на 140 миллиардов евро - инициативу, предусматривающую использование замороженных российских активов, которые хранятся в брюссельской клиринговой палате Euroclear.
По словам источников, репарационный кредит является лучшим вариантом поддержки Украины для Комиссии, несмотря на отказ Бельгии поддержать эту схему на саммите лидеров ЕС в Брюсселе в октябре. Многие страны-члены, включая Германию и страны Балтии, разделяют это мнение.
Бельгия успешно смягчила выводы Совета в прошлом месяце, которые в конце концов поручили Комиссии разработать "варианты" для поддержки финансовых потребностей Киева, в которых конкретно не упоминалось об использовании российских активов, замороженных после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер пообещал заблокировать схему репарационных кредитов, если другие государства-члены не разделят юридические и финансовые риски, связанные с кредитом, а другие страны ЕС не будут использовать российские суверенные активы, хранящиеся в их собственных юрисдикциях вместе с Бельгией.
По оценкам Комиссии, в ЕС за пределами Бельгии хранятся российские суверенные активы на сумму 25 миллиардов евро.
Германия, Франция и Люксембург являются среди других стран ЕС, которые, как считается, владеют частью этих активов.
Российские активы
Напомним, международные партнеры Украины уже длительное время продолжают искать способы покрытия дефицита государственного бюджета на следующий год.
Один из ключевых вариантов - создание "репарационного кредита", который позволит направить замороженные российские активы в пользу Украины.
В то же время Европейский Союз отложил принятие окончательного решения по использованию этих активов. Окончательное обсуждение вопроса запланировано на декабрь.
Как отмечалось ранее, промедление не создает критических рисков для Украины, поскольку финансовые потребности государства на 2025 год уже обеспечены.
Несмотря на перенос сроков, лидеры ЕС подчеркнули, что остаются преданными поддержке Украины и в дальнейшем будут предоставлять необходимые ресурсы для укрепления ее обороноспособности и противодействия российской агрессии.